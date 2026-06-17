Tres plantas que resisten el frío y llenan de color el jardín en invierno

Cuando el invierno avanza, muchos jardines entran en pausa: hay menos flores, el crecimiento se vuelve más lento y algunas especies pierden protagonismo hasta la primavera. Sin embargo, no todo tiene que quedar apagado. Hay plantas capaces de sostener color, perfume y presencia ornamental aun en los días más fríos.

La clave está en elegir variedades resistentes, adaptadas a bajas temperaturas y con cuidados simples. Algunas se destacan por su follaje, otras por sus flores y también están las que aportan frutos decorativos. Entre las más elegidas para esta época aparecen tres nombres clásicos: lavanda, pensamiento y acebo.

La lavanda es una de esas plantas que nunca pasan desapercibidas. Sus flores violetas, su aroma intenso y su aspecto rústico la convierten en una aliada para canteros, bordes, macetas grandes y jardines de estilo mediterráneo. Aunque suele asociarse con los meses cálidos, muchas variedades toleran bien el frío siempre que tengan una condición fundamental: buen drenaje.

El exceso de humedad, más que la baja temperatura, suele ser su principal enemigo. Por eso conviene ubicarla en un lugar soleado, con tierra suelta y sin encharcamientos. En invierno puede no lucir tan explosiva como en primavera o verano, pero conserva estructura, follaje aromático y una presencia decorativa muy valiosa.

El pensamiento es una de las especies más buscadas para sumar color durante el otoño y el invierno . Sus flores, que pueden combinar violetas, amarillos, blancos, azules, naranjas o tonos bordó, funcionan muy bien en macetas, jardineras, balcones y pequeños espacios exteriores.

pensamientos

A diferencia de otras plantas que se resienten cuando baja la temperatura, el pensamiento se adapta al clima fresco y puede mantener una floración generosa si recibe buena luz, riego moderado y un sustrato fértil. También ayuda retirar las flores marchitas, porque esa práctica estimula nuevos brotes y prolonga el atractivo de la planta durante varias semanas.

Acebo: el clásico verde con frutos rojos

El acebo aporta otro tipo de belleza. No depende tanto de la floración, sino del contraste entre sus hojas verdes, brillantes y firmes, y sus característicos frutos rojos. Esa combinación lo convierte en un arbusto muy usado en jardines de invierno, especialmente cuando se busca estructura y color permanente. Puede crecer en suelo o en macetas amplias, siempre que tenga espacio suficiente y un sustrato bien drenado. Es una planta de bajo mantenimiento, pero requiere paciencia: su desarrollo es más lento que el de otras especies ornamentales. Además, en hogares con niños o mascotas, conviene tener cuidado porque sus frutos no son comestibles.

Estas tres opciones permiten pensar el jardín de invierno con una mirada más práctica y decorativa. La lavanda suma perfume y textura; el pensamiento aporta flores vivas cuando casi nada florece; y el acebo ofrece presencia, brillo y contraste. Elegidas según el espacio disponible, pueden transformar un balcón, una entrada o un cantero sin exigir grandes tareas de mantenimiento.

Antes de plantar, conviene revisar la orientación del lugar, la cantidad de sol disponible y el comportamiento del suelo después de una lluvia. En invierno, el riego debe ser más medido, porque la evaporación es menor y las raíces pueden sufrir si quedan en tierra demasiado húmeda. Con esas precauciones, el frío deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para renovar el jardín con especies fuertes, vistosas y fáciles de disfrutar.