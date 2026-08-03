Las 5 plantas que alejan las malas vibras de tu casa

Las plantas que protegen tu casa de las energías negativas según expertos. Dónde colocarlas en casa.

El ambiente de tu hogar influye en tu salud. La naturaleza ayuda a transformar la energía de cada rincón. Estas 5 plantas alejan las malas vibras. Sentirás más apertura y más armonía.

Dónde colocar las plantas que atraen la buena suerte La sansevieria o lengua de suegra actúa como un escudo protector muy resistente. Filtra las toxinas del aire y bloquea los malos pensamientos de las visitas. Lo ideal es colocar esta planta cerca de la entrada principal.

El bambú de la suerte atrae la abundancia y equilibra el ambiente de inmediato. Para aprovechar su buena energía debes situarlo en el salón o tu zona de trabajo. Esta especie necesita luz indirecta y agua limpia para mantenerse fuerte siempre.

El jazmín ayuda a calmar la tensión y favorece un descanso profundo y placentero. Su fragancia dulce disminuye el estrés acumulado durante la jornada de trabajo diaria. El mejor lugar para poner esta flor es el dormitorio principal.

Agosto es el mes ideal para la limpieza energética. El romero limpia la negatividad y mejora la memoria de las personas cercanas. Puedes ubicar esta hierba en la cocina o cerca de las ventanas soleadas. Además de proteger tu casa, aporta un aroma fresco a todo el lugar.