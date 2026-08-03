Por qué deberías colocar una rama de romero en tu ventana durante agosto

El Feng Shui recomienda colocar romero en las ventanas durante agosto para potenciar la purificación del ambiente y fomentar la armonía familiar.

Dentro de las enseñanzas del Feng Shui, las plantas ocupan un rol central en la armonización de las viviendas. Entre todas las especies, el romero se destaca por su potente carga simbólica. Incorporar una ramita cerca de la ventana tiene un objetivo.

Se trata de una práctica orientada a purificar la atmósfera, frenar las malas vibraciones y propiciar un ambiente sereno.

El romero atrae la abundancia. Foto: Shutterstock Para esta filosofía milenaria, las aberturas y ventanas funcionan como los "pulmones" de la casa: son los umbrales por donde fluye el Chi (la fuerza vital). Disponer elementos botánicos en estos puntos estratégicos optimiza la circulación energética, favoreciendo la armonía y el diálogo en las relaciones familiares, la agilidad mental, la atracción de la abundancia y la limpieza espiritual frente a tensiones externas.

El octavo mes del año es interpretado por diversas corrientes esotéricas y de bienestar como una etapa de transición y renovación. Tradicionalmente asociado al cierre de etapas y al alistamiento para nuevos comienzos, agosto resulta el momento idóneo para efectuar limpiezas profundas, reordenar los ambientes y ejecutar rituales que fortalezcan el bienestar del hogar.

Ritual con romero Para maximizar las propiedades atribuidas al romero, se sugiere seguir una serie de pautas sencillas al momento de ubicarlo. Se aconseja usar una ramita fresca y colocarla en un marco o una repisa donde reciba luz solar directa o indirecta de forma constante.