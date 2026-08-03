La inspiradora frase de Stephen Hawking sobre el universo y el sentido de la vida

El reconocido físico Stephen Hawking dejó una reflexión sobre el universo, el paso del tiempo y la curiosidad humana que sigue vigente años después.

A lo largo de su vida, Stephen Hawking no solo revolucionó la física teórica con sus investigaciones sobre los agujeros negros y el origen del universo. También compartió reflexiones que trascendieron el ámbito científico y se convirtieron en una fuente de inspiración para millones de personas.

Una de sus frases más recordadas afirma: "Cada uno existe por un corto tiempo y en ese tiempo podemos explorar solo una pequeña parte del universo". Con esas palabras, el científico británico invitó a pensar en la brevedad de la vida y en el enorme desafío que representa comprender el cosmos.

La idea refleja una de las convicciones que Hawking sostuvo durante toda su carrera. Para él, la curiosidad era una característica esencial del ser humano. Aunque el universo sea inmenso y aún queden innumerables preguntas sin respuesta, creía que el conocimiento avanza gracias al deseo permanente de explorar y aprender.

Stephen Hawking Stephen Hawking cambió nuestra visión sobre los agujeros negros Stephen Hawking nació en 1942 en Oxford, Inglaterra, y se convirtió en uno de los físicos más influyentes del último siglo. Sus trabajos sobre cosmología, relatividad y agujeros negros marcaron un antes y un después en la ciencia moderna. A los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que limitó progresivamente su movilidad, pero no detuvo su actividad académica.

Además de su producción científica, Hawking alcanzó una enorme popularidad gracias a libros de divulgación como Breve historia del tiempo, una obra que acercó conceptos complejos a lectores de todo el mundo. También participó en documentales y programas de televisión, lo que contribuyó a despertar el interés por la astronomía y la física entre nuevas generaciones.