Un santuario de animales en Hawái abrió una convocatoria para voluntarios. Ofrece alojamiento gratuito y solo 20 horas de trabajo por semana.

Un santuario de animales ubicado en Hawái abrió una convocatoria para incorporar voluntarios que quieran colaborar con el cuidado de cerdos rescatados. La propuesta incluye alojamiento gratuito dentro del predio y una carga laboral de apenas 20 horas semanales, lo que permite disponer de tiempo libre para recorrer la zona.

La iniciativa pertenece a Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin fines de lucro instalada en Keaau, una localidad de la Isla Grande de Hawái. El refugio recibe animales que fueron maltratados, abandonados o quedaron sin hogar, y busca personas dispuestas a comprometerse con el trabajo diario durante varios meses. Las vacantes actuales corresponden a estadías previstas entre mediados de agosto y fines de diciembre de 2026.

Quienes sean seleccionados podrán vivir en una cabaña dentro del santuario sin pagar alojamiento. Además, tendrán incluidos servicios básicos como electricidad, conexión Wi-Fi y otras comodidades, junto con una capacitación para aprender las tareas que deberán realizar.

Buscan voluntarios para vivir en Hawái con alojamiento gratis y cuidar animales rescatados EFE El trabajo consiste en alimentar a los cerdos por la mañana y por la tarde, cambiarles el agua, limpiar los corrales, colaborar con el mantenimiento general del predio y brindarles atención cotidiana. La organización aclara que no es necesario contar con experiencia previa, aunque sí valoran el compromiso y el interés por el bienestar animal.

El santuario se encuentra rodeado de naturaleza y muy cerca del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Gracias a esa ubicación, los voluntarios pueden aprovechar sus momentos libres para conocer playas, senderos y paisajes volcánicos, uno de los principales atractivos turísticos del archipiélago.