Por qué recomiendan colocar papel aluminio en los estantes de la heladera

Colocar papel aluminio en los estantes de la heladera puede ser un truco de limpieza efectivo. Se aconseja seguir recomendaciones para una correcta aplicación.

Aunque el papel aluminio se asocia casi siempre a la conservación de alimentos o a la cocción, cada vez más personas lo emplean como un recurso estratégico dentro de la heladera. Colocarlo sobre las repisas genera una capa divisoria útil.

Papel aluminio en la heladera La gran ventaja de este método es que evita tener que retirar y refregar los estantes cada vez que cae una gota de leche o jugo: basta con quitar la lámina sucia y sustituirla por una nueva.

El papel aluminio tiene muchos usos. Para garantizar que la cobertura sea efectiva, se aconseja seguir algunas recomendaciones. Primero hay que lavar y secar los estantes antes de poner el aluminio. Medir la superficie y cortar la lámina respetando sus dimensiones.

El paso siguiente es extender el papel procurando que quede lo más estirado posible para evitar pliegues donde pueda alojarse la mugre. Se recomienda reemplazar el aluminio cada 15 a 30 días, o de inmediato si sufrió un derrame importante o acumuló humedad.

Entre las ventajas de esta técnica, se pueden simplificar las tareas del hogar evitando una limpieza profunda imprevista. Además, se logra preservar la vida útil de los estantes evitando rajaduras por fricción o manchas difíciles.