Cómo reparar una pared con humedad y evitar que vuelva a descascararse

Una mancha oscura, una burbuja debajo de la pintura o pequeños fragmentos que comienzan a desprenderse suelen ser las primeras señales. La humedad puede transformar una pared recién pintada en una superficie deteriorada en poco tiempo. Sin embargo, cubrir el daño con otra capa de látex solo ofrece una solución temporal.

Antes de comenzar la reparación, hay que identificar de dónde proviene el agua. Puede tratarse de una filtración desde el techo o una cañería, condensación por falta de ventilación o humedad ascendente desde los cimientos. Cada caso requiere una respuesta diferente. Si el origen permanece activo, el revoque y la pintura volverán a desprenderse, aunque se utilicen productos antihumedad.

Una vez resuelta la filtración o mejorada la ventilación, la pared debe secarse por completo. Este proceso puede demorar varios días y no conviene acelerarlo aplicando pintura sobre una superficie todavía fría o húmeda. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda secar los materiales mojados dentro de las primeras 24 a 48 horas para reducir la aparición de moho. Cuando la humedad ya lleva tiempo instalada, el plazo puede ser mayor.

Con una espátula se debe retirar toda la pintura levantada, el revoque flojo y el salitre hasta llegar a una base firme. Después, la superficie puede cepillarse para eliminar el polvo y los residuos. Si hay moho, es necesario limpiarlo con agua y detergente o con un producto específico. Los CDC aconsejan trabajar con guantes, protección ocular y buena ventilación. La lavandina nunca debe combinarse con amoníaco, ácidos ni otros limpiadores porque puede liberar vapores tóxicos.

Cuando la pared esté limpia y seca, llega el momento de reparar las zonas dañadas . Las grietas pequeñas, huecos y desniveles pueden cubrirse con enduido, masilla o un mortero compatible con el tipo de mampostería. Es preferible aplicar capas finas y respetar el tiempo de secado señalado por el fabricante. Una capa demasiado gruesa puede agrietarse o conservar humedad en su interior.

Después del secado, la zona debe lijarse suavemente hasta quedar nivelada. El polvo generado tiene que retirarse antes de continuar. Según las recomendaciones técnicas de Plavicon, también es fundamental eliminar por completo las capas de pintura que hayan perdido adherencia y solucionar previamente el origen de la filtración. Si hay salitre, puede utilizarse un bloqueador específico antes de colocar la terminación final.

Qué producto aplicar antes de volver a pintar

La imprimación dependerá del origen del problema y del estado del soporte. Un fijador ayuda a consolidar paredes porosas o debilitadas, mientras que un bloqueador antihumedad permite contener manchas y sales residuales. No son productos intercambiables ni resuelven una entrada activa de agua. Por eso se deben seguir las instrucciones de cada envase y comprobar que sean compatibles con el enduido y la pintura elegida.

La última etapa consiste en aplicar dos manos de pintura, con el intervalo indicado por el fabricante. En baños, cocinas y lavaderos conviene elegir una fórmula apta para ambientes húmedos, con protección contra hongos y buena permeabilidad al vapor. Existen productos específicos para paredes y cielorrasos expuestos a condensación, aunque su función es proteger la superficie y no reparar una cañería, una grieta exterior o una falla en la aislación.

Para evitar que el problema reaparezca, resulta importante ventilar todos los días, utilizar extractores en baños y cocinas, mantener despejadas las rejillas y controlar techos, canaletas y cañerías. Si la mancha comienza desde el piso, se extiende rápidamente o regresa después de la reparación, será necesario consultar a un profesional. En esos casos puede existir humedad ascendente o una filtración oculta que requiere una intervención más profunda.