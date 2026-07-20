El "truco de la cuchara": la curiosa técnica casera para frenar la humedad en las ventanas

La humedad se transforma en un problema mayor si no se trata. Un elemento metálico de uso cotidiano puede ser la clave para reducirla y prevenir daños.

El exceso de humedad en el hogar es un problema frecuente, en especial en ambientes con ventilación deficiente o en invierno. Para combatir este problema sin gastar dinero, hay una solución tan simple como accesible: usar un cubierto de metal en la ventana.

Pasos para aplicar el método contra la humedad No se necesitan productos químicos ni herramientas complejas. Solo se deben seguir algunos pasos. En primer lugar, conseguir una cuchara metálica (de preferencia, de acero inoxidable) y luego ubicarla sobre el marco de la ventana afectada.

Adiós a la humedad. Después se ubica la cuchara dejando la parte cóncava apuntando hacia afuera y el mango orientado hacia el interior de la habitación.

El fundamento de este truco radica en la conductividad térmica del metal. La condensación ocurre cuando el aire cálido del interior choca contra el cristal frío de la ventana, convirtiendo el vapor en agua fluida.

Es por eso que, al ser un excelente conductor del frío, el metal atrae y condensa el vapor antes de que este alcance el vidrio. Al actuar como un "punto de atracción" térmico, se reduce el volumen de agua que se acumula y chorrea por la ventana.