¿Te apareció el mensaje "Humedad detectada en el puerto USB"? Qué hacer para evitar dañar tu celular

El momento puede generar preocupación: conectas el cargador y, en lugar de comenzar a cargar, el celular muestra el mensaje " Humedad detectada en puerto USB ". De inmediato, el dispositivo bloquea la carga y evita cualquier intento de suministrar energía. Aunque el aviso puede parecer alarmante, en la mayoría de los casos no significa que el teléfono esté roto ni que haya sufrido un daño irreversible.

Esta función está presente en numerosos smartphones , especialmente en modelos con certificaciones de resistencia al agua como IP68, y su objetivo es proteger el puerto de carga y los circuitos internos frente a posibles cortocircuitos o corrosión. Saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre una simple espera y una costosa reparación.

El puerto USB es una de las partes más expuestas del teléfono . A lo largo del día puede entrar en contacto con gotas de lluvia, vapor del baño, sudor, humedad ambiental o pequeñas salpicaduras que muchas veces pasan desapercibidas.

Desconectar el cargador y dejar secar el teléfono correctamente evita averías costosas en el sistema de carga.

Cuando los sensores detectan la presencia de humedad o condiciones que podrían representar un riesgo, el sistema desactiva automáticamente la carga. La decisión no responde a una falla del equipo, sino a una medida preventiva para impedir que la electricidad circule a través de un conector húmedo.

En muchos teléfonos Samsung Galaxy, por ejemplo, también aparece un ícono con forma de gota de agua acompañado de un mensaje que impide utilizar el cargador hasta que el puerto esté completamente seco. De esta manera, el dispositivo evita posibles daños en los contactos metálicos y en el circuito de alimentación.

Desconectar el cargador y dejar secar el teléfono correctamente evita averías costosas en el sistema de carga. Shutterstock

Qué hacer (y qué nunca debes hacer)

Lo primero es desconectar inmediatamente el cable de carga. Aunque la batería esté casi agotada, insistir en conectar el cargador puede provocar daños que el sistema precisamente intenta evitar.

Luego conviene secar cuidadosamente la parte exterior del puerto utilizando un paño limpio, seco y que no deje pelusas. También es recomendable retirar la funda del celular para facilitar la evaporación de cualquier resto de humedad que pudiera haber quedado atrapado.

El siguiente paso consiste en dejar el celular en un lugar seco y bien ventilado, preferentemente con el puerto orientado hacia abajo. Si se desea acelerar el proceso, puede utilizarse un ventilador que haga circular aire a temperatura ambiente.

Lo que no se recomienda es utilizar un secador de pelo con aire caliente, colocar el teléfono sobre fuentes de calor o soplar dentro del conector con la boca, ya que estas acciones pueden introducir más humedad o afectar componentes internos y adhesivos.

En algunos casos también puede utilizarse aire comprimido, siempre aplicándolo con cuidado para no dañar los delicados contactos metálicos del puerto.

Si el aviso persiste tras varias horas, prueba otro cable o consulta con un servicio técnico oficial. Imgen generada por la IA

¿Cuándo preocuparse?

Lo habitual es que el aviso desaparezca una vez que el puerto se seca completamente. Sin embargo, si después de varias horas el mensaje continúa apareciendo, vale la pena reiniciar el celular y probar con otro cable de carga para descartar que el problema provenga del accesorio.

Si la alerta persiste, algunos fabricantes recomiendan borrar la caché del sistema USB desde los ajustes del dispositivo o actualizar el software si existe una nueva versión disponible.

Cuando ninguna de estas soluciones funciona, lo más prudente es acudir al servicio técnico oficial. En muchos casos puede tratarse de un sensor defectuoso o de humedad que quedó atrapada en el interior del conector.

En definitiva, el mensaje "Humedad detectada en puerto USB" no debe interpretarse como una sentencia para el teléfono, sino como una advertencia diseñada para protegerlo. Actuar con paciencia, evitar soluciones improvisadas y dejar que el puerto se seque por completo suele ser suficiente para volver a utilizar el dispositivo con total normalidad.