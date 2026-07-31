Xbox Game Pass suma un esperado RPG estreno de día uno inspirado en Dark Souls

Microsoft continúa reforzando el catálogo de Xbox Game Pass con nuevos estrenos de día 1, una estrategia que sigue siendo uno de los principales argumentos de la compañía para atraer y retener suscriptores. Tras un mes cargado de lanzamientos first-party y juegos de terceros, el servicio acaba de incorporar Mistfall Hunter , un RPG de acción y fantasía oscura que había despertado una gran expectativa entre los fanáticos del género.

Desarrollado por Bellring Games, el título llamó la atención desde sus primeros avances por su estética sombría, sus intensos combates y una jugabilidad que toma inspiración de los juegos de FromSoftware, el estudio detrás de éxitos como Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring. Sin embargo, su estreno dejó sensaciones encontradas y ya comenzó a generar debate entre la comunidad.

Mistfall Hunter propone una aventura de fantasía oscura donde la exploración, los enfrentamientos exigentes y los elementos de extracción son parte central de la experiencia. Su apartado gráfico fue uno de los aspectos más elogiados antes del lanzamiento, al igual que la ambientación de un mundo repleto de criaturas y escenarios con un marcado estilo medieval.

Mistfall Hunter recuerda a los juegos de FromSoftware, aunque sus primeras críticas dividieron rápidamente a los jugadores.

El juego ya puede descargarse sin costo adicional para quienes tengan una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, aunque por el momento no forma parte de los planes Standard o Core, ya que se trata de un estreno de día 1.

Precisamente, su llegada al servicio despertó entusiasmo entre quienes buscaban una nueva experiencia inspirada en los populares "Soulslike". Sin embargo, una vez disponible, comenzaron a aparecer las primeras críticas de los jugadores.

Las primeras opiniones no son unánimes

Aunque Mistfall Hunter recibió elogios por su dirección artística y la calidad de sus gráficos, buena parte de la comunidad considera que el sistema de combate no alcanza el nivel de los títulos que lo inspiraron.

En plataformas como Steam y Xbox, varios usuarios cuestionan la respuesta de los controles, el equilibrio de algunos enfrentamientos y diversos problemas de rendimiento. A esto se suman críticas por la presencia de microtransacciones y por el bloqueo regional, una limitación que impide compartir partidas con jugadores de determinadas regiones del mundo.

Pese a esos cuestionamientos, también hay opiniones positivas. Muchos destacan que el juego consigue ofrecer una propuesta entretenida, con una ambientación muy cuidada y suficientes ideas propias para diferenciarse de otros exponentes del género.

Game Pass ya prepara sus próximos grandes lanzamientos

La incorporación de Mistfall Hunter es apenas una parte del calendario que Microsoft tiene preparado para Xbox Game Pass durante los próximos meses. El servicio continuará recibiendo importantes estrenos de día 1 tanto en lo que resta de 2026 como durante 2027.

Entre los títulos confirmados aparecen:

Corsair Cove (31 de julio);

Beast of Reincarnation y Heretic + Hexen (4 de agosto);

Grave Seasons (14 de agosto);

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto);

Minecraft Dungeons 2 (29 de septiembre);

Gears of War: E-Day (6 de octubre);

Valor Mortis (13 de octubre).

De cara a 2027, el servicio ya tiene aseguradas dos de las incorporaciones más esperadas por los jugadores: Persona 4 Revival, el remake del clásico JRPG de ATLUS, y el nuevo Fable, dos títulos que apuntan a mantener el atractivo de Game Pass como una de las plataformas con mayor cantidad de estrenos desde el primer día.