La nostalgia llega a Windows 11: Microsoft recupera juegos clásicos de la primera Xbox para PC

Los videojuegos retro atraviesan uno de sus mejores momentos y Microsoft decidió sumarse a esa tendencia con una iniciativa que entusiasma a los jugadores de larga data. La compañía anunció Xbox Backward Compatibility on PC , una nueva función que permitirá ejecutar juegos de la primera Xbox en computadoras con Windows 11 y dispositivos portátiles compatibles, incorporando además mejoras gráficas y funciones modernas.

Más que una simple herramienta de emulación, la propuesta busca preservar parte de la historia de la marca Xbox y facilitar que una nueva generación de jugadores pueda descubrir algunos de los títulos más emblemáticos de comienzos de los años 2000.

La primera fase de esta iniciativa incluye cuatro juegos muy recordados por los fanáticos de la consola original: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy.

Gracias a Windows 11, los juegos retro de Xbox regresan con mayor resolución, mejor rendimiento y compatibilidad actual.

Todos ellos estarán disponibles a través de la Microsoft Store y forman parte del catálogo de Xbox Game Pass. Además, son compatibles con Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, permitiendo continuar las partidas en distintos dispositivos sin perder el progreso.

Microsoft explicó el espíritu de esta propuesta en Xbox Wire: "Tu biblioteca es más que una colección de juegos. Es tu historia personal de historias épicas y momentos atesorados del pasado. Y, como jugadores, no queremos dejar nuestro legado gaming atrás a medida que la tecnología sigue evolucionando y avanzando. Esperamos que nuestra biblioteca nos acompañe en este camino y que podamos disfrutar de esos títulos de formas totalmente nuevas". Microsoft explicó el espíritu de esta propuesta en Xbox Wire: "Tu biblioteca es más que una colección de juegos. Es tu historia personal de historias épicas y momentos atesorados del pasado. Y, como jugadores, no queremos dejar nuestro legado gaming atrás a medida que la tecnología sigue evolucionando y avanzando. Esperamos que nuestra biblioteca nos acompañe en este camino y que podamos disfrutar de esos títulos de formas totalmente nuevas".

Más allá de recuperar juegos clásicos, el objetivo parece ser construir un ecosistema donde el contenido permanezca vigente incluso décadas después de su lanzamiento, una filosofía que la compañía viene impulsando desde hace varias generaciones de Xbox.

Windows 11 suma retrocompatibilidad para revivir históricos títulos de Xbox con gráficos optimizados y nuevas tecnologías disponibles. Imagen generada por la IA

Más que retrocompatibilidad: gráficos mejorados y nuevas funciones

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que Microsoft no se limitó a hacer compatibles estos títulos con Windows 11.

Según detalló la empresa, los juegos incorporan una serie de mejoras técnicas pensadas para aprovechar el hardware actual. Entre ellas se encuentran el escalado de resolución de hasta cuatro veces la original, compatibilidad con VSync, filtros anisotrópicos, anti-aliasing, distintos modos de pantalla y opciones avanzadas de configuración gráfica.

En este sentido, Microsoft aseguró: "No solo te estamos permitiendo que los juegues en PC. También les añadimos nuevas características para hacer que tu experiencia de juego sea mejor que nunca". En este sentido, Microsoft aseguró: "No solo te estamos permitiendo que los juegues en PC. También les añadimos nuevas características para hacer que tu experiencia de juego sea mejor que nunca".

La compañía también confirmó que trabaja para incorporar el sistema de logros, una de las funciones más solicitadas por la comunidad y que permitiría integrar aún más estos clásicos al ecosistema moderno de Xbox.

Microsoft convierte a Windows en una plataforma ideal para disfrutar clásicos de Xbox con experiencia completamente renovada. Xbox

Un paso importante para preservar la historia de los videojuegos

La retrocompatibilidad dejó de ser hace tiempo una simple característica adicional para convertirse en una herramienta de preservación del patrimonio del videojuego.

Mientras muchas obras clásicas quedan atrapadas en hardware obsoleto o desaparecen por cuestiones de licencias, Microsoft continúa apostando por mantener vivo su catálogo histórico. Esta estrategia no solo beneficia a quienes crecieron con la primera Xbox, sino también a jugadores jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de experimentar estos títulos.

Para acceder a la nueva función será necesario contar con una PC equipada con Windows 11 y un hardware compatible. Microsoft recomienda utilizar procesadores Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600, al menos 8 GB de memoria RAM y tarjetas gráficas como una Radeon RX 6800, una Nvidia GTX 1070 Ti o una Intel Arc A770 para obtener el mejor rendimiento.

Aunque por ahora solo cuatro juegos forman parte del programa, el mensaje de Microsoft deja entrever que esto es apenas el comienzo. Si la iniciativa tiene buena recepción, la biblioteca de clásicos compatibles podría crecer significativamente y convertir a Windows 11 en una de las mejores plataformas para disfrutar de la historia de Xbox con las comodidades del hardware moderno.