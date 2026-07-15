Windows 11 renueva su buscador: ahora encuentra archivos más rápido, entiende errores y elimina publicidad

Microsoft comenzó a probar una de las actualizaciones más esperadas por los usuarios de Windows 11 . La compañía rediseñó por completo el buscador integrado del sistema operativo para ofrecer resultados más precisos, priorizar el contenido almacenado en la computadora y dejar atrás una de las mayores críticas de los últimos años: la presencia de anuncios, enlaces promocionales y resultados web poco útiles.

El cambio no solo modifica el aspecto de la herramienta, sino también la forma en que interpreta las búsquedas. Ahora será capaz de reconocer consultas con errores de ortografía, palabras incompletas o nombres escritos parcialmente, haciendo mucho más sencillo encontrar archivos, aplicaciones y configuraciones sin necesidad de recordar el nombre exacto.

La nueva experiencia de Windows Search apuesta por una interfaz más simple y organizada. Al abrir el cuadro de búsqueda, los usuarios encontrarán principalmente sus búsquedas recientes y un acceso más rápido a aplicaciones, documentos y configuraciones del equipo, relegando a un segundo plano los resultados provenientes de internet.

Se trata de un cambio que responde a una de las quejas más frecuentes de la comunidad. Hasta ahora, al intentar localizar un archivo o modificar una configuración del sistema, era habitual encontrarse primero con enlaces de Bing, recomendaciones de Microsoft Store o contenido promocional que complicaba tareas tan básicas como abrir un documento o cambiar una opción del sistema.

Otra mejora importante es que cada resultado aparece claramente identificado según su origen. El buscador indica si se trata de una aplicación instalada, un archivo local, una configuración de Windows o un enlace web, lo que facilita saber exactamente qué ocurrirá antes de hacer clic.

Además, Microsoft eliminó la publicidad y las sugerencias comerciales que anteriormente aparecían dentro del buscador. El resultado es una experiencia mucho más limpia, rápida y enfocada en las necesidades del usuario. Quienes deseen personalizar aún más el funcionamiento de la herramienta podrán hacerlo desde el apartado Privacidad y seguridad > Búsqueda dentro de la configuración de Windows 11.

La nueva búsqueda prioriza archivos locales, aplicaciones y configuraciones sobre enlaces web promocionales de Microsoft. Windows

Búsquedas inteligentes que entienden errores de escritura

Más allá del nuevo diseño, la principal evolución está en el motor de búsqueda. Windows 11 ahora interpreta mejor las consultas incluso cuando contienen errores tipográficos, letras de más, palabras incompletas o faltas de ortografía.

Esto significa que ya no será necesario escribir el nombre exacto de un archivo para encontrarlo. Por ejemplo, si un documento se llama "FacturaAbril2026", bastará con escribir "abril" o una parte del nombre para que aparezca entre los primeros resultados. También será más sencillo localizar aplicaciones y configuraciones utilizando términos aproximados.

Esta mejora puede resultar especialmente útil en ámbitos laborales o educativos, donde la rapidez es fundamental y es habitual escribir de manera apresurada.

La actualización ya está disponible para usuarios Insider antes de llegar al resto de computadoras compatibles. Shutterstock

Cuándo llegará la actualización

Por el momento, el nuevo buscador de Windows 11 solo está disponible para los usuarios que participan en el programa Windows Insider, el canal de pruebas que Microsoft utiliza para evaluar nuevas funciones antes de su lanzamiento masivo.

La compañía explicó que aprovechará los comentarios de estos primeros usuarios para ajustar el rendimiento y corregir posibles fallos antes de incorporar la actualización al resto de las computadoras compatibles con Windows 11.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su despliegue general, todo indica que Microsoft apuesta por convertir la búsqueda en una herramienta mucho más útil y eficiente, dejando atrás una experiencia que durante años fue criticada por priorizar contenido promocional por encima de lo que realmente necesitaban encontrar los usuarios.