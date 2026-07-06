El truco de Windows 11 que pocos conocen y reemplaza la necesidad de comprar un segundo monitor

Con la creciente cantidad de aplicaciones que utilizamos a diario, trabajar con una sola pantalla puede convertirse rápidamente en un desafío. Navegadores con decenas de pestañas, documentos, videollamadas, planillas y programas abiertos al mismo tiempo terminan saturando el escritorio y dificultando la concentración. Sin embargo, Windows 11 incorpora un truco poco conocido que puede solucionar este problema sin necesidad de invertir en un segundo monitor .

Se trata de los escritorios virtuales, una herramienta integrada en el sistema operativo de Microsoft que permite crear múltiples espacios de trabajo independientes dentro de la misma computadora. De esta manera, cada escritorio puede destinarse a una tarea específica , facilitando la organización y mejorando la productividad sin instalar programas adicionales.

Los escritorios virtuales funcionan como si cada uno fuera un entorno diferente. Por ejemplo, un usuario puede dedicar un escritorio exclusivamente al trabajo, con documentos, hojas de cálculo y plataformas de videollamadas abiertas. Otro puede reservarse para el correo electrónico y la navegación web, mientras que un tercero puede utilizarse para aplicaciones de entretenimiento, como Spotify o YouTube.

A diferencia de contar con un segundo monitor físico, todos estos espacios no permanecen visibles al mismo tiempo. En cambio, el usuario cambia rápidamente entre ellos cuando lo necesita, manteniendo cada escritorio libre de distracciones y evitando el desorden de acumular decenas de ventanas abiertas.

Crear un escritorio virtual es muy sencillo. Solo hay que presionar Win + Tab, acceder a la vista general de Windows y hacer clic en "Nuevo escritorio", identificado con el símbolo "+". El sistema permite crear tantos escritorios como sean necesarios, adaptándose a diferentes formas de trabajo.

Cada escritorio puede usarse para trabajo, ocio o comunicación, mejorando el orden y la productividad. Shutterstock

Atajos para trabajar más rápido

Una de las principales ventajas de esta función es que puede controlarse casi por completo mediante atajos de teclado. Para cambiar entre escritorios basta con utilizar Win + Ctrl + Flecha derecha o Win + Ctrl + Flecha izquierda, lo que permite pasar de un entorno a otro en cuestión de segundos sin interrumpir el flujo de trabajo.

También es posible mover aplicaciones entre escritorios. Desde la vista general (Win + Tab), solo hay que hacer clic derecho sobre la ventana deseada, seleccionar "Mover a" y elegir el escritorio correspondiente. Esto resulta especialmente útil cuando un proyecto empieza a crecer y necesita un espacio propio.

Además, Windows 11 ofrece la posibilidad de mantener determinadas aplicaciones visibles en todos los escritorios. Herramientas como un navegador, una plataforma de mensajería o una aplicación de videollamadas pueden permanecer disponibles en cualquier entorno, evitando tener que abrirlas varias veces.

Los atajos de teclado agilizan el uso, aunque los escritorios se reinician al apagar la computadora. Shutterstock

Una función gratuita con una única limitación

El mayor beneficio de los escritorios virtuales es la organización. Separar tareas por contextos ayuda a reducir las distracciones, mejora la concentración y permite trabajar de forma más ordenada incluso en computadoras con una sola pantalla.

Eso sí, existe una limitación a tener en cuenta. Los escritorios virtuales no son permanentes: al apagar o reiniciar la computadora desaparecen y deberán crearse nuevamente. Si el equipo permanece en modo suspensión, en cambio, Windows conserva toda la organización y permite retomar el trabajo exactamente donde quedó.

Para quienes buscan aumentar su productividad sin gastar dinero en un monitor adicional, esta herramienta integrada en Windows 11 se presenta como una de las funciones más útiles y, al mismo tiempo, más desconocidas del sistema operativo.