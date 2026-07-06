GTA 6: el problema no será la consola, sino la velocidad de internet

La espera por GTA 6 está cada vez más cerca de terminar. Tras confirmar su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, Rockstar Games ya habilitó la preventa y comenzó a revelar algunos detalles y problemas que preocupan tanto como entusiasman a los jugadores. Uno de ellos no tiene que ver con la historia ni con los gráficos, sino con el tiempo que llevará instalar el juego.

La razón es sencilla: todo indica que GTA 6 tendrá un archivo de gran tamaño . Aunque la estimación más aceptada habla de unos 120 GB, en las últimas semanas también circularon rumores que elevan esa cifra hasta 676 GB. Si bien este último dato es considerado poco probable por especialistas, sirve para dimensionar el desafío que enfrentan quienes cuentan con conexiones de internet más lentas.

En la actualidad, la mayoría de las copias de videojuegos se adquieren en formato digital, por lo que la velocidad de internet se convirtió en un factor tan importante como la potencia de la consola.

Rockstar confirmó que las copias físicas de GTA 6 incluirán únicamente un código de descarga.

Las estimaciones indican que GTA 6 ocuparía alrededor de 120 GB, apenas por encima de lo que demandó GTA 5 en su lanzamiento. Sin embargo, incluso con ese tamaño, la diferencia entre una conexión rápida y una lenta puede representar varias horas de espera.

Según un análisis realizado por la firma especializada Uswitch, una conexión ADSL tradicional de 10 Mbps necesitaría aproximadamente 26 horas para descargar un archivo de 120 GB. Si el hipotético tamaño de 676 GB llegara a hacerse realidad, el proceso podría extenderse hasta 6 días y 6 horas.

En el extremo opuesto aparecen las conexiones de fibra óptica. Con una velocidad de 1 Gbps, el juego podría descargarse en apenas 16 minutos, mientras que una conexión de 500 Mbps reduciría el tiempo a unos 32 minutos.

Los usuarios con velocidades intermedias también encontrarán diferencias importantes. Una línea de 100 Mbps requeriría cerca de 2 horas y 40 minutos, mientras que con 30 Mbps la descarga demandaría alrededor de 9 horas.

La expectativa por GTA 6 crece y la preventa ya lo posiciona como fenómeno global del gaming. Imagen generada por la IA

La velocidad de internet cambia según el país

Las diferencias entre regiones también tendrán un impacto directo en la experiencia de los jugadores. En Estados Unidos, donde la velocidad promedio ronda los 300 Mbps, la descarga de un archivo de 120 GB demandaría cerca de 53 minutos. En el Reino Unido, cuya media se ubica en 170,2 Mbps, el tiempo asciende a aproximadamente 1 hora y 34 minutos.

América Latina presenta un panorama mucho más diverso. Chile lidera la región con velocidades promedio de entre 334 y 364 Mbps, seguido por Perú (258,37 Mbps), Brasil y Argentina (221,53 Mbps), Panamá (219,49 Mbps) y Colombia (214,30 Mbps).

Más atrás aparecen países como México (104,25 Mbps) y Venezuela (100,11 Mbps), donde los tiempos de descarga serán considerablemente mayores.

La expectativa por GTA 6 crece mientras los fanáticos esperan la llegada del tráiler 3. Rockstar Games

Rockstar apuesta por la descarga anticipada

Consciente del enorme volumen de jugadores que intentarán acceder al título el mismo día del lanzamiento, Rockstar Games habilitará la descarga anticipada desde el 12 de noviembre de 2026, una semana antes de la salida oficial.

La medida busca reducir la congestión de los servidores y permitir que quienes reservaron el juego lleguen al día del estreno con la instalación ya completada.

Además, quienes realicen la preventa antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage como contenido adicional. El precio oficial será de 79,99 dólares para la edición estándar y de 99,99 dólares para la Ultimate Edition.

Para quienes esperan el regreso de una de las franquicias más exitosas de la industria, el verdadero desafío no será únicamente conseguir una copia de GTA 6, sino contar con una conexión capaz de descargarlo a tiempo. En un escenario donde los juegos ocupan cada vez más espacio, la velocidad de internet pasa a ser casi tan importante como la consola elegida.