El nuevo Vivo X500 Pro Max avanza hacia su distribución en el mercado global

Los ingenieros de la corporación Vivo utilizan procesadores de dos nanómetros para administrar el consumo de la batería de 8000 mAh.

El proceso de comercialización de la próxima línea de hardware premium de Vivo registra novedades regulatorias fuera de su país de origen. El lanzamiento del Vivo X500 Pro Max superó los ensayos técnicos exigidos por las autoridades de Indonesia, obteniendo la certificación oficial que habilita el inicio de las exportaciones masivas del aparato durante el segundo semestre de este año.

La aparición del equipo dentro de la base de datos de la entidad gubernamental TKDN sucede a su reciente registro en el sistema internacional IMEI bajo el código interno de fabricación V2610. Si bien los listados institucionales omiten los detalles específicos de la configuración interna, los analistas sectoriales asocian la culminación de estas gestiones con una salida inmediata a la venta. Los reportes de la cadena de producción estiman que la presentación formal ocurrirá en China durante el transcurso del mes de septiembre, desplegando la variante internacional pocas semanas después.

El sistema de cámaras del teléfono incorpora sensores de Sony y teleobjetivos de gran escala para capturar objetos a larga distancia. Shutterstock Especificaciones de hardware y pantalla del nuevo teléfono Las filtraciones que provienen de los laboratorios de ensayo detallan que el dispositivo porta una pantalla OLED de 6,85 pulgadas con resolución 2K y tecnología de frecuencia variable LTPO. La superficie táctil asimila un índice de actualización de 145 hercios y un sensor ultrasónico para la lectura de huellas dactilares integrado debajo del vidrio frontal. El rendimiento del teléfono dependerá del circuito integrado MediaTek Dimensity 9600 Pro, un procesador construido bajo un proceso litográfico de 2 nanómetros que busca balancear la velocidad de cálculo con la eficiencia térmica.

El bloque de alimentación eléctrica constituye uno de los puntos centrales del desarrollo de la firma Vivo, incorporando una batería con compuestos químicos que alcanza una capacidad nominal de 8000 miliamperios hora. La estructura admite sistemas de carga rápida por cable e inducción inalámbrica, reduciendo los tiempos de espera del usuario frente a los cargadores tradicionales. El sistema operativo nativo del aparato operará bajo la capa de personalización OriginOS 7, un entorno llogic que utiliza como base estructural al sistema Android 17.

Innovaciones ópticas en la gama alta de Vivo La sección de captura fotográfica trasera adopta una configuración de tres sensores independientes montados sobre un relieve circular diferenciado. La lente principal utiliza el componente Sony LYT-838 de 50 megapíxeles con un tamaño físico de sensor de 1/1,28 pulgadas y tecnología de diodos fotográficos LOFIC para evitar la saturación de luz en ambientes contrastados. El conjunto se complementa con un gran angular de 50 megapíxeles de la serie Sony IMX8 y un teleobjetivo de tipo periscopio que aloja un captador de 200 megapíxeles con una distancia focal de 85 milímetros.