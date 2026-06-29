El Vivo X300 FE equilibra las prestaciones avanzadas en un teléfono más pequeño

La firma corporativa asiática Vivo diseñó una alternativa que altera esta dinámica industrial mediante la fabricación de un modelo que unifica la comodidad de sujeción con componentes lógicos de primera línea. Pese al éxito del Vivo X300 Ultra, la marca apuesta por un teléfono gama media que alcance los estándares en fotografía.

Diseño y ergonomía del nuevo Vivo X300 FE La fisonomía de estos teléfonos chinos se caracteriza por una diagonal de pantalla de 6,31 pulgadas, una especificación que facilita la manipulación del dispositivo con una sola mano durante las jornadas de lectura o mensajería. El armazón exterior del Vivo recurre a un acabado mate sobre su superficie trasera para disminuir la adherencia de las huellas dactilares y la suciedad cotidiana. La estructura aloja un módulo de cámaras dispuesto de forma horizontal que aporta estabilidad física cuando el terminal reposa sobre mesas de trabajo planas.

La distribución de los componentes del Vivo X300 FE permite alojar un bloque de energía de 6.500 mAh en una carcasa estrecha. Imagen generada con IA La construcción del chasis emplea una aleación de aluminio sólido combinada con certificaciones de protección IP68 e IP69 contra la entrada de partículas de polvo y fluidos. La marca añade cristales Schott Xensation Core para resguardar la pantalla frontal ante caídas fortuitas. A diferencia de las propuestas convencionales de la industria, el Vivo X300 FE no se posiciona como una variante económica de base, sino como una solución específica para los usuarios que priorizan la usabilidad diaria sin resignar autonomía energética.

Rendimiento técnico dentro de los teléfonos chinos La arquitectura interna de la unidad aloja un circuito integrado Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 destinado a procesar los comandos lógicos del sistema operativo. La gestión energética de este hardware se sustenta en una batería con una capacidad nominal de 6.500 mAh, un bloque que supera los estándares habituales de los dispositivos portátiles de escala reducida. El terminal incorpora además compatibilidad con sistemas de carga por inducción inalámbrica y mantiene un soporte prolongado para las actualizaciones de software.