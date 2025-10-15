Vivo X300: el nuevo compacto premium llega con mejoras en cámara, diseño y potencia

El modelo X300 de Vivo es la nueva apuesta de la compañía para el segmento de teléfonos compactos de alto rendimiento. Con un diseño único, un potente procesador Dimensity 9500 y una cámara principal de 200 megapíxeles, el modelo promete una experiencia profesional en fotografía y autonomía, manteniendo un formato liviano y equilibrado.

El Vivo X300 llega impulsado por el nuevo Dimensity 9500, acompañado del chip de imagen 'BlueImage V3+', desarrollado por la propia marca. Esta combinación mejora la gestión de color, el procesamiento de video y el rendimiento en condiciones de baja luz.

La cámara principal, desarrollada junto a Zeiss , alcanza los 200 megapíxeles y se complementa con una lente telefoto APO y una cámara frontal de 50 megapíxeles con enfoque automático. Además, el dispositivo permite grabar video en calidad 4K a 120 fps con color de 10 bits, duplicando la capacidad del X200 Pro Mini, que alcanzaba los 60 fps en HDR.

En términos de diseño, el teléfono adopta un cuerpo ultradelgado de 7,95 mm, con bordes simétricos de 1,05 mm y acabado de vidrio curvado tipo 'waterdrop'. El sensor de huella dactilar ultrasónico 2.0 y la batería de cuarta generación con tecnología de silicio semisólido aportan rapidez, seguridad y eficiencia energética.

Se revelan las especificaciones del Vivo X300: ultra zoom y mejoras de rendimiento.

El equipo utiliza el sistema operativo OriginOS 6, optimizado para ofrecer un rendimiento fluido y estable a largo plazo.

El anterior Vivo X200 Pro Mini destacaba por su chip Dimensity 9400 y su cámara frontal de 32 megapíxeles, pero mantenía un diseño más grueso (8,15 mm) y un sistema operativo anterior (OriginOS 5). El nuevo modelo no solo mejora en velocidad y autonomía, sino que refina la estética y la ergonomía.

image El Vivo X300 estrena nueva cámara profesional en su smartphone. Vivo

Estas mejoras consolidan al Vivo X300 como una evolución natural dentro de la línea de compactos premium, ofreciendo más potencia sin renunciar a la portabilidad.

Con este lanzamiento, Vivo reafirma su interés en un segmento que busca equilibrio entre rendimiento, tamaño y calidad fotográfica. El X300 no reemplaza directamente al X200 Pro Mini, sino que redefine el concepto de 'mini flagship' con un enfoque más maduro y eficiente.