Halloween llega antes en PlayStation Store: consigue este juegazo de terror con un descuento del 87%

Plan ideal para Halloween: pásense el mando y dejen que cada uno decida el destino de su personaje—risas, sustos y algún que otro roce garantizado.

Si eres fanático de los juegos de terror con historias que te mantienen al borde del asiento, Supermassive Games es uno de los estudios que no puede faltar en tu lista. Con títulos como Until Dawn y The Dark Pictures Anthology, este desarrollador ha logrado capturar la esencia del cine slasher con una mecánica de decisiones que mantiene a los jugadores inmersos en la narrativa. Ahora, The Quarry, uno de sus mejores títulos, se encuentra en una oferta imperdible en PlayStation Store, con un descuento de casi el 90%. Si buscas el juego ideal para disfrutar de una terrorífica noche de Halloween, ¡esta es tu oportunidad!

Actualmente, The Quarry está disponible en la store de PlayStation a un precio reducido de 69,99 a 9,79 dólares, lo que representa un 87% de descuento. Esta oferta es por tiempo limitado y finalizará el 23 de octubre, así que aún tienes unos días para aprovecharla antes de que desaparezca. Este precio es una oportunidad única para disfrutar de un juego de terror que ofrece muchas horas de diversión, justo a tiempo para Halloween. Si te gustan los juegos de decisiones con giros inesperados, no puedes dejar pasar esta oferta.

the quarry The Quarry, de Supermassive Games, baja un 87% en PlayStation Store: de 69,99 a 9,79 dólares, sólo hasta el 23 de octubre. Supermassive Games La esencia de un juego de terror interactivo The Quarry sigue la fórmula exitosa de otros títulos de Supermassive Games, como Until Dawn, en el que los jugadores toman decisiones clave que afectan directamente el desarrollo de la historia. En este juego, controlas a varios personajes dentro de una historia de terror, donde tus elecciones pueden determinar quién sobrevive y quién no. Al igual que en las películas de terror slasher más clásicas, el juego crea situaciones tensas y emocionantes que mantienen al jugador alerta.

El gran atractivo de The Quarry es cómo las decisiones que tomas, ya sean durante los diálogos o en momentos de acción, tienen repercusiones significativas a largo plazo. Muchas de estas consecuencias no se revelan de inmediato, lo que genera una gran rejugabilidad y sorpresa a medida que avanzas en el juego.

the quarry2 Terror interactivo al estilo slasher: tus decisiones definen quién sobrevive y multiplican la rejugabilidad. Supermassive Games Cómo disfrutar de The Quarry en grupo Aunque The Quarry está diseñado para un solo jugador, esto no significa que no puedas disfrutarlo con amigos, especialmente en Halloween, cuando el ambiente de miedo y diversión está garantizado. Aquí te dejo un consejo para disfrutarlo en compañía: cada jugador puede controlar a un personaje distinto. Como el juego te permite cambiar de personaje constantemente, es ideal pasar el mando entre los jugadores y dejar que cada uno tome las decisiones para su personaje. Esto genera momentos muy divertidos, especialmente cuando las decisiones afectan a la vida de otros personajes.