Se filtra el bombazo de terror que PlayStation Plus lanzará en Halloween

Rumor fuerte: PS Plus sumaría un remake de terror en octubre, a tiempo para Halloween. Filtración de Billbil-kun; Sony aún no lo confirma.

La cartelera de PlayStation Plus para octubre todavía no es oficial, pero un fuerte rumor encendió a la comunidad del terror y los remakes. Según el insider Billbil-kun, Silent Hill 2 Remake se sumaría al catálogo de PS Plus Extra y Premium (Deluxe) el 21 de octubre, cerca de Halloween. Si bien Sony aún no lo confirmó, el historial del filtrador es muy confiables y hace pensar que el anuncio podría llegar en cuestión de días.

Aclamado por crítica (86 en Metacritic) y jugadores (9.1), el regreso de la saga podría sumar millones de descargas si entra al catálogo de Extra y Premium. Silent Hill 2 Remake Un regreso celebrado que podría sumar millones de descargas Contra los pronósticos más pesimistas, el trabajo de Bloober Team cumplió con las expectativas. El remake revitalizó la marca de Konami y fue aclamado por la crítica, con 86 en Metacritic, y por los jugadores, con una puntuación media 9.1. Su llegada a PlayStation Plus sería un guiño perfecto a la temporada y una oportunidad para que nuevos usuarios lo descubran sin costo adicional dentro de la suscripción.

El movimiento encajaría con el fin de la ventana de exclusividad en consolas. Silent Hill 2 Remake salió el 8 de octubre de 2024 y, según se comunicó, esa condición duraría al menos un año. Con ese plazo cumplido, crecen las especulaciones sobre ports a Xbox Series X|S e incluso a Switch 2, con anuncios que, de acuerdo con diversas pistas, estarían cerca.

Silent Hill 2 Remake ¿Qué más se viene? DLC, nueva película y expansión multiplataforma El insider Dusk Golem sostiene que el juego recibiría el DLC 'Born From a Wish' en el corto plazo. No hay fecha, pero varias señales sugieren que podría revelarse junto con los nuevos puertos y, eventualmente, con el anuncio para PS Plus. De confirmarse, Konami ampliaría el alcance del remake con contenido muy pedido por los fans veteranos.

Mientras tanto, el universo de Silent Hill vive un momento dulce. Silent Hill f, la entrega más reciente, superó el millón de copias entre PS5, Xbox Series X|S y PC, marcando un ritmo de ventas incluso más veloz que el del remake. A esto se suma el regreso al cine con Return to Silent Hill, prevista para inicios de 2026, que buscará capitalizar el renovado interés por la saga.