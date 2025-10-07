¿Cuánto cuesta la PlayStation 5 Slim en Argentina y en Chile? La comparación es sorprendente

En los últimos años, cada vez más argentinos cruzan la cordillera para comprar electrodomésticos, ropa y tecnología. La diferencia cambiaria entre ambos países sostiene esa tendencia: con un dólar volátil en Argentina , muchos encuentran en Chile precios más competitivos para productos que, de otro modo, serían difíciles de pagar. Entre las compras 'estrella' aparece la PlayStation 5 en su versión Slim , la cual viene con el fabuloso 'GOTY 2024 Astro Bot', un bundle que combina potencia, nuevo diseño y un juego aclamado.

La PlayStation Slim ofrece 1TB de almacenamiento, diseño más compacto y mando inalámbrico DualSense. En el paquete se agrega Astro Bot como juego descargable, para empezar a jugar apenas se enciende la consola. Además, la conectividad Wi-Fi permite acceder a apps como Netflix o YouTube, convirtiéndola en un centro de entretenimiento. Se destaca por su eficiencia energética y por el rendimiento gráfico y de carga ultrarrápida que caracteriza a la generación actual de Sony.

Paso 1: de pesos chilenos (CLP) a dólares (USD)

Se divide el valor en CLP por el tipo de cambio en Chile. Al 7 de octubre de 2025, la referencia del dólar medio ronda 961,5 CLP/USD.

Cálculo: $529.990 ÷ 961,49 = US$529,21.

Paso 2: de dólares a pesos argentinos (ARS)

Se multiplica el resultado en USD por la cotización de referencia en Argentina . Para esta comparación, usamos $1.450 ARS/USD (valores de la rueda del 5–6 de octubre).

. Para esta comparación, usamos $1.450 ARS/USD (valores de la rueda del 5–6 de octubre). Cálculo: 529,21 × 1.450 = $767.354,50 ARS.

Con estas referencias, el bundle comprado en Chile queda por debajo de los listados argentinos observados en marketplaces y tiendas locales, aun considerando variaciones por medios de pago. La brecha, naturalmente, cambia si se usan otros tipos de cambio (MEP/CCL/tarjeta) o si aparecen promociones puntuales.

¿Sigue siendo conveniente traerla de Chile?

Más allá del 'número de pizarra', hay ítems a tener en cuenta:

Impuestos y franquicia aduanera al ingresar a Argentina . Dependiendo de si se supera la franquicia y del canal de ingreso, puede aplicarse un costo adicional.

. Dependiendo de si se supera la franquicia y del canal de ingreso, puede aplicarse un costo adicional. Garantía y posventa. La gestión suele ser más simple cuando la compra se hace en el país de uso, aunque retailers chilenos y Sony cuentan con políticas claras de cobertura.

Promociones y eventos comerciales. Retailers chilenos aplican rebajas temporales (Cyber, tarjetas bancarias, cuotas), que pueden mejorar la ecuación final.

Con la PlaySatation 5 en su versión Slim + Astro Bot a $529.990 CLP en Chile y publicaciones en Argentina desde $1,4 millón (y $1,8 millón en tiendas físicas), la diferencia de precio favorece al mercado chileno al tipo de cambio de comienzos de octubre de 2025. Incluso sumando costos aduaneros, la compra transandina suele resultar competitiva, especialmente si se aprovechan promociones bancarias y de retailers. Para el consumidor argentino, la comparación sigue siendo válida: conviene revisar cotizaciones del día, ofertas vigentes y el esquema de garantía antes de decidir dónde comprar.