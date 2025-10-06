PlayStation Plus: octubre llega con 3 juegazos gratis que no te podés perder

Sony reveló la nueva línea de juegos mensuales de PlayStation Plus para octubre, con tres títulos que combinan terror, humor y aventura: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon. Todos estarán disponibles desde el martes 7 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre para los suscriptores de los distintos niveles del servicio.

El lanzamiento más destacado es Alan Wake 2, una entrega de horror psicológico y supervivencia creada por los desarrolladores de Control. La historia comienza con una investigación de asesinatos en un pequeño pueblo que pronto se transforma en una pesadilla. Los jugadores alternan entre dos protagonistas —Alan Wake y la agente Saga Anderson— que viven la trama desde mundos distintos. Enfrentamientos intensos, escasez de recursos y una mecánica centrada en el uso de la luz definen una experiencia inmersiva en el noroeste del Pacífico.

Otro título que regresa con su característico caos es Goat Simulator 3, disponible en PS4 y PS5 . La cabra Pilgor vuelve a la acción junto con sus compañeras para sembrar el desorden en un entorno abierto. El juego permite hasta cuatro jugadores en modo cooperativo, tanto local como en línea, con minijuegos y desafíos absurdos. Entre cabezazos, saltos y destrucción gratuita, esta entrega mantiene el tono humorístico y caótico que hizo famosa a la saga.

Cocoon: un videojuego creado para desconectarse y relajarse

Para los amantes de los acertijos, Cocoon propone una experiencia más contemplativa y artística. Creado por Jeppe Carlsen, diseñador principal de Limbo e Inside, este título combina exploración y rompecabezas en mundos contenidos dentro de esferas. Cada orbe tiene su propio entorno y habilidades únicas que deben usarse de forma estratégica para avanzar entre dimensiones y resolver desafíos biomecánicos. Disponible tanto en PS4 como en PS5, Cocoon destaca por su estética minimalista y su narrativa ambiental.

Además, los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe podrán acceder a una prueba especial de Midnight Murder Club. Desde el 7 de octubre, tendrán una hora gratuita para explorar esta experiencia de misterio y suspenso. Si luego deciden comprar el juego completo, el progreso y los trofeos obtenidos se conservarán, lo que incentiva probar antes de adquirir.

PlayStation también recordó que los usuarios tienen hasta el 6 de octubre para sumar a su biblioteca los títulos de septiembre: Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder. Una vez pasada esa fecha, dejarán de estar disponibles para su descarga gratuita.