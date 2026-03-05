PlayStation frena los ports en PC: sus AAA single-player volverían a ser exclusivos de PlayStation 5

Durante casi seis años, PlayStation coqueteó con una idea que antes sonaba impensada: que sus grandes aventuras “cinematográficas” también encontraran una segunda vida en PC . Ahí están los antecedentes: lanzamientos escalonados en Steam y Epic, olas de nuevos jugadores y, de paso, una vidriera global para sagas que nacieron como sello de identidad de consola. Pero ese experimento habría llegado a un freno. Un reporte de Jason Schreier (Bloomberg) asegura que Sony planea dejar de lanzar ports en PC de sus AAA single-player, una marcha atrás que cambia el mapa para quienes esperaban jugar en computadora títulos como Marvel’s Wolverine, Ghost of Yotei o Saros.

Según Schreier, la decisión responde a un cambio de estrategia: detener la política de llevar a PC los grandes juegos narrativos, incluso aquellos ya planificados o en ventana de estreno para PlayStation 5 . En la práctica, esto dejaría a próximos pesos pesados — se mencionan Ghost of Yotei y Saros, y también Marvel’s Wolverine— sin versión para Steam o Epic Games Store.

En cambio, Sony mantendría una puerta abierta para un tipo de producto muy distinto: juegos como servicio y multijugador. La lógica es obvia: necesitan masa crítica, colas de matchmaking y comunidades enormes para sostener temporadas, eventos y monetización. Por eso, el reporte marca que títulos orientados a online —como Marathon— seguirían siendo candidatos naturales para llegar a PC .

El corazón del cambio, siempre según Bloomberg, sería una combinación de factores. El primero es económico: algunos ports no habrían vendido lo esperado en PC pese al prestigio de las franquicias. En otras palabras, la ecuación “doble plataforma = dinero fácil” no habría sido tan automática como se pensaba en la industria.

El segundo es identidad. La estrategia de exclusivos no solo vende juegos: vende ecosistema. Parte del atractivo histórico de PlayStation es que ciertos títulos “ocurren” ahí primero (y a veces solo ahí). Reforzar esa percepción vuelve a poner a la consola en el centro, algo que la marca necesitaba recalibrar después de críticas de fans por “diluir” el peso de los exclusivos.

Y aparece un tercer elemento más estratégico: el tablero de Microsoft. En los últimos meses, crecieron reportes y filtraciones sobre una futura Xbox con ADN de PC —con acceso a tiendas como Steam o Epic—, lo que abriría un escenario incómodo: que juegos de PlayStation ya disponibles en PC puedan correrse en hardware competidor si esa Xbox realmente se convierte en una “PC de living”. En ese contexto, frenar ports single-player no solo protege a PlayStation 5: también limita la portabilidad hacia un rival.

Saros La estrategia se mantendría para juegos como servicio: necesitan comunidad grande, temporadas activas y matchmaking constante. PlayStation

Qué significa para el jugador: menos “espera” y más consola

Si este giro se confirma en la práctica, cambia el hábito que se había instalado: esperar un año (o un poco más) y ver caer el exclusivo en Steam. Con la nueva regla no escrita, el mensaje sería: las historias grandes se juegan en PlayStation, mientras que lo online puede saltar a PC por necesidad de comunidad.

Aun así, el propio reporte advierte algo clave: el mercado es impredecible. Hoy Sony se repliega; mañana podría volver a abrir la canilla si las métricas cambian. Pero, por ahora, la señal es fuerte: Wolverine, Ghost of Yotei y Saros quedarían como bandera de una PlayStation que decide volver a ser, ante todo, consola.