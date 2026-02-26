PlayStation Plus ofrecería en marzo un juego de 2025 con pésima reseña y hay descontento entre los fans

Con 5.4 en Metacritic sería el título destacado de PlayStation Plus en marzo, dejando a los jugadores con más dudas que expectativas sobre la oferta mensual.

Los servicios de suscripción han ganado relevancia en los últimos años debido a los aumentos constantes de precios en juegos y consolas, lo que los convierte en una opción más accesible para quienes buscan acceder a una amplia variedad de títulos. Los suscriptores de PlayStation Plus esperan con ansias la lista mensual de juegos gratuitos, pero parece que la oferta de marzo de 2026 ha dejado a más de uno decepcionado. De acuerdo con una filtración proveniente de Billbil-kun, uno de los insiders más confiables en el mundo de los videojuegos, el juego “estrella” del servicio de PlayStation para el próximo mes será PGA Tour 2K25, un simulador de golf que ha generado opiniones divididas entre los jugadores.

ak25 La comunidad de PlayStation Plus muestra descontento tras el anuncio de PGA Tour 2K25 como estrella. 2K Un Juego de nicho y una decepción para muchos PGA Tour 2K25, la reciente entrega de la franquicia deportiva, fue lanzado oficialmente el 28 de febrero de 2025. Su llegada a PS Plus apenas un mes después de su estreno ha sorprendido a la comunidad, pero no precisamente de manera positiva. Aunque el juego tiene una licencia oficial de la Asociación de Golfistas Profesionales y presenta mejoras en gráficos y jugabilidad, los jugadores no han recibido bien la propuesta. Con una calificación de 5.4 en Metacritic y reseñas mixtas en Steam, PGA Tour 2K25 ha sido catalogado como un título de nicho, limitado en su appeal más allá de los fanáticos del golf.

El simulador incluye modos PvP y PvE, tanto en línea como offline, y la posibilidad de jugar con algunas de las leyendas más conocidas del golf como Tiger Woods y Justin Thomas. Sin embargo, a pesar de las mejoras en animaciones y gráficos, el juego ha sido criticado por su jugabilidad y la falta de innovación, lo que ha dejado a muchos usuarios insatisfechos. La noticia de que será el juego destacado en PlayStation Plus Essential durante marzo de 2026 ha generado desconfianza entre los suscriptores, quienes temen que los otros títulos gratuitos del mes sean igualmente decepcionantes.

Embed - PGA Tour 2K25 - Official Gameplay Trailer La esperanza se desvanece: el miedo al futuro de PlayStation Plus La filtración sobre PGA Tour 2K25 como el juego principal de PlayStation Plus ha sido recibida con escepticismo, especialmente considerando la falta de títulos AAA en las ofertas recientes. En febrero de 2026, Sony ofreció cuatro juegos gratuitos, entre ellos Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros y Ace Combat 7: Skies Unknown. Si bien estos juegos cubren una variedad de géneros, la ausencia de un gran título de una franquicia reconocida dejó a la comunidad de PlayStation insatisfecha. Y con la revelación de PGA Tour 2K25, muchos se preguntan si la calidad de los próximos juegos gratuitos seguirá la misma línea.

Los comentarios de los jugadores en redes sociales son el reflejo del descontento generalizado. "Es otro juego de deportes que nunca probaré", comentó un fan, mientras que otro usuario escribió: "Es una locura si este es el 'juego estrella'". La comunidad teme que Sony siga apostando por títulos de nicho que no representen la calidad y variedad que los suscriptores esperan de PlayStation Plus.