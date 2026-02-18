Marvel's Wolverine se acerca: una filtración en PlayStation Store apunta a su estreno en 2026

Después de años de silencio y expectativas acumuladas desde su anuncio en 2021, Marvel’s Wolverine vuelve a asomar en el radar con un dato que encendió a la comunidad: una posible ventana de lanzamiento filtrada desde la PlayStation Store de México, que ubica el estreno en el tercer trimestre de 2026. La información no reemplaza un anuncio oficial, pero sí aporta una pista concreta sobre el tramo final de la espera.

En paralelo, PlayStation e Insomniac ya habían confirmado que el juego llega en 2026 y que será una producción construida “desde cero” para PS5, con una versión original de Logan y un enfoque más intenso.

La ficha de la tienda latinoamericana menciona Q3 2026, un período que abarca julio, agosto y septiembre. El punto interesante es el cruce con la otra ventana que todavía se sostiene en varios mercados: “otoño” (hemisferio norte). Si se toman ambas referencias al pie de la letra, septiembre aparece como el mes que mejor encaja entre las dos. Por eso, más que una fecha cerrada, lo que gana fuerza es la idea de un lanzamiento hacia el borde entre el final del Q3 y el arranque del otoño.

Además, el ecosistema PlayStation suele aprovechar sus grandes eventos para despejar dudas de calendario. En febrero hubo State of Play (12 de febrero de 2026) y, aunque no siempre se confirma todo ahí, sí funciona como vidriera para afinar ventanas y ordenar expectativas.

Más allá del “cuándo”, el interés también está en el “cómo”. A diferencia del ADN más luminoso y acrobático de Spider-Man, Marvel's Wolverine apunta a un registro más oscuro, con un combate que debería sentirse más pesado y brutal, acorde al personaje. Esa diferencia de tono es, justamente, la que alimenta el hype: Logan no es un héroe de piruetas, es un cuerpo a cuerpo con consecuencias.

PlayStation ya remarcó que se trata de una versión original del personaje y de sus habilidades icónicas centradas en el adamantium, lo que sugiere un enfoque narrativo propio (no una simple adaptación) y un diseño de juego pensado desde la base para PS5.

Embed - Marvel's Wolverine - PlayStation Showcase 2021 Announcement Teaser Trailer PS5

El contexto 2026: un lanzamiento grande buscando “aire” en la agenda

Si el dato del Q3 termina confirmándose, también tiene sentido por una razón práctica: 2026 está cargado y muchas compañías intentan evitar choques directos con megalanziamientos. En esa lectura, ubicar un exclusivo fuerte en septiembre podría darle margen de visibilidad, conversación y ventas, sin quedar pegado a otras bombas del calendario.

Por ahora, la filtración funciona como señal: no es la fecha final, pero sí una pista creíble de ventana (porque aparece en una tienda oficial regional y sigue visible en reportes especializados). La confirmación real llegará cuando Sony e Insomniac pongan el día en el calendario. Hasta entonces, la mejor forma de leerlo es así: Marvel's Wolverine no está tan lejos… y septiembre ya quedó marcado en rojo en el calendario.