PlayStation Plus anunció un febrero cargado y adelantó uno de los mejores juegos de su caálogo

Con una duración de poco más de una hora, el State of Play fue de esos que dejan la sensación de “programa completito”: avances de estudios internos, presencia fuerte de terceros, anuncios sorpresa y, sobre todo, una lista de demos y ventanas de lanzamiento que ordenan el calendario de PlayStation para los próximos meses. La otra gran columna del show fue PlayStation Plus , que no solo sumó títulos al catálogo de febrero, sino que también adelantó incorporaciones para Premium y un estreno “day one” que promete mover la conversación cuando llegue el momento.

Sony aprovechó el evento para confirmar que el catálogo de PlayStation Plus de febrero se habilita desde el 17 de febrero e incluye nombres pesados y propuestas bien distintas entre sí: Marvel’s Spider-Man 2 , Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva y Season: A Letter to the Future aparecen como los más llamativos del paquete. En Premium, además, se suma Disney Pixar Wall-E para quienes buscan una aventura más liviana.

De cara a los próximos meses, también hubo dos confirmaciones para el escalón Premium: Tekken: Dark Resurrection llega en marzo y el clásico Time Crisis se incorpora en mayo. Y el dato extra que marca una tendencia: el cooperativo de puzles Big Walk se lanzará desde el día uno en PlayStation Plus más adelante este año.

Entre los anuncios con más peso, Pragmata volvió a escena con un vistazo más concreto a su mundo y amenazas: la dupla formada por Hugh y la androide Diana apunta a una aventura de ciencia ficción con identidad propia, y ya tiene fecha marcada en el calendario de PlayStation : 24 de abril.

En el otro extremo del tono, Resident Evil Requiem apareció con tráiler de lanzamiento y un mensaje claro: queda poco para el salto a la nueva entrega, con escenas de acción y guiños narrativos que buscan sostener el clima de tensión marca Capcom.

Y si hablamos de intensidad, Saros fue uno de los segmentos más “de sistema”: Housemarque explicó mecánicas que permiten ajustar el desafío con modificadores, mejoras de armadura adaptadas al estilo de juego, viajes rápidos y eventos de eclipse que alteran el mundo y potencian la amenaza. Su lanzamiento queda fijado para el 30 de abril en PlayStation 5.

Embed - Resident Evil Requiem - Tráiler De Revelación

Sorpresas, nostalgia y nuevas apuestas

El State of Play también dejó espacio para apuestas frescas y para la nostalgia bien entendida. Project Windless se presentó como un RPG de acción y fantasía oscura en mundo abierto, inspirado en una saga de novelas coreanas y con una identidad visual marcada por su mundo y sus “rekons”, guerreros nómadas de aspecto aviar.

En el plano retro-moderno, Rayman: 30th Anniversary Edition se anunció para PS5 el 13 de febrero en digital, con múltiples versiones del clásico de 1995, niveles extra, mejoras opcionales y hasta un documental interactivo.

Completaron la grilla propuestas como Rev.Noir (JRPG de Konami con una premisa de “lluvia de luz” letal), el regreso al terror con Silent Hill: Townfall en primera persona y nuevas ideas de acción cooperativa como Yakoh Shinobi Ops, además de una vuelta de tuerca al género con Star Wars: Galactic Racer.