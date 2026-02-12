Starfield llegaría a PlayStation en 2026, pero Nintendo Switch 2 se queda sin fecha

El esperado RPG espacial de Bethesda finalmente llegará a PlayStation este año, pero los fans de la Switch 2 deberán esperar más para saber si podrán jugarlo.

Después de meses de especulación, parece que las expectativas de los jugadores que esperan ver Starfield en PlayStation están a punto de cumplirse. Sin embargo, las noticias sobre su llegada a Nintendo Switch 2 no son tan optimistas. Mientras Bethesda sigue trabajando en nuevos contenidos para este exitoso RPG espacial, los rumores y reportes han comenzado a dejar claro lo que se viene para cada plataforma.

starfield2 El port vendría con versión 2.0, mejoras y contenido nuevo para atraer jugadores veteranos también. Bethesda Starfield para PlayStation: la espera está por terminar Los jugadores de PlayStation han estado esperando ansiosamente que Starfield, el aclamado RPG de Bethesda, llegue a sus consolas. Dada la relación multiplataforma entre Microsoft y Xbox, muchos pensaron que el juego llegaría rápidamente a PS5. Aunque no se había confirmado nada oficial, los rumores apuntaban a que Starfield podría ser uno de los grandes lanzamientos para la consola de Sony en 2025. Sin embargo, la espera no será tan larga como se pensaba.

Recientemente, fuentes confiables han revelado que el port de Starfield para PS5 está muy cerca de ser una realidad. De acuerdo con un reporte filtrado por PPE (vía Insider Gaming), el juego ya está en desarrollo y se espera que llegue en cuestión de meses. Se asegura que Starfield para PS5 estará disponible a partir del 7 de abril de 2026, lo que ha sorprendido a muchos, ya que su lanzamiento se acercaría más de lo que los jugadores pensaban.

Lo que podría acompañar este port es la versión 2.0 del título, que incluiría nuevas características y mejoras, algunas de las cuales se especula podrían solucionar los apartados que fueron duramente criticados en el estreno del juego. Además, se mencionan nuevas adiciones de contenido que atraerían tanto a los nuevos jugadores como a aquellos que ya disfrutaron de la experiencia en otras plataformas.

Starfield En la Nintendo Switch 2 el desarrollo se retrasa por optimización; incluso se habla de cancelación posible. Bethesda Starfield para Nintendo Switch 2: problemas y retrasos Mientras que los fans de PlayStation ya tienen casi asegurada su versión de Starfield, los jugadores de Nintendo Switch 2 pueden estar perdiendo la esperanza. Aunque Bethesda ha mostrado interés en adaptar Starfield para la nueva consola híbrida de Nintendo, los informes indican que el desarrollo de este port ha sufrido serios retrasos. Según Shinobi602, un conocido informante de la industria, el port de Starfield para Switch 2 ha sido pospuesto debido a problemas técnicos relacionados con la optimización del juego para dispositivos de bajo consumo energético.