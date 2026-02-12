Starfield llegaría a PlayStation en 2026, pero Nintendo Switch 2 se queda sin fecha
El esperado RPG espacial de Bethesda finalmente llegará a PlayStation este año, pero los fans de la Switch 2 deberán esperar más para saber si podrán jugarlo.
Después de meses de especulación, parece que las expectativas de los jugadores que esperan ver Starfield en PlayStation están a punto de cumplirse. Sin embargo, las noticias sobre su llegada a Nintendo Switch 2 no son tan optimistas. Mientras Bethesda sigue trabajando en nuevos contenidos para este exitoso RPG espacial, los rumores y reportes han comenzado a dejar claro lo que se viene para cada plataforma.
Starfield para PlayStation: la espera está por terminar
Los jugadores de PlayStation han estado esperando ansiosamente que Starfield, el aclamado RPG de Bethesda, llegue a sus consolas. Dada la relación multiplataforma entre Microsoft y Xbox, muchos pensaron que el juego llegaría rápidamente a PS5. Aunque no se había confirmado nada oficial, los rumores apuntaban a que Starfield podría ser uno de los grandes lanzamientos para la consola de Sony en 2025. Sin embargo, la espera no será tan larga como se pensaba.
Recientemente, fuentes confiables han revelado que el port de Starfield para PS5 está muy cerca de ser una realidad. De acuerdo con un reporte filtrado por PPE (vía Insider Gaming), el juego ya está en desarrollo y se espera que llegue en cuestión de meses. Se asegura que Starfield para PS5 estará disponible a partir del 7 de abril de 2026, lo que ha sorprendido a muchos, ya que su lanzamiento se acercaría más de lo que los jugadores pensaban.
Lo que podría acompañar este port es la versión 2.0 del título, que incluiría nuevas características y mejoras, algunas de las cuales se especula podrían solucionar los apartados que fueron duramente criticados en el estreno del juego. Además, se mencionan nuevas adiciones de contenido que atraerían tanto a los nuevos jugadores como a aquellos que ya disfrutaron de la experiencia en otras plataformas.
Starfield para Nintendo Switch 2: problemas y retrasos
Mientras que los fans de PlayStation ya tienen casi asegurada su versión de Starfield, los jugadores de Nintendo Switch 2 pueden estar perdiendo la esperanza. Aunque Bethesda ha mostrado interés en adaptar Starfield para la nueva consola híbrida de Nintendo, los informes indican que el desarrollo de este port ha sufrido serios retrasos. Según Shinobi602, un conocido informante de la industria, el port de Starfield para Switch 2 ha sido pospuesto debido a problemas técnicos relacionados con la optimización del juego para dispositivos de bajo consumo energético.
Lo que más preocupa a los jugadores que esperan el lanzamiento en la consola de Nintendo es que el informante también sugirió que existe una posibilidad real de que Starfield para Switch 2 nunca llegue a ser lanzado. “Se ha pospuesto. Y puede que ni siquiera salga. Están teniendo problemas, no tiene nada que ver con la temporada de fiestas ni nada por el estilo”, comentó Shinobi602, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que el port se cancele. A pesar de esto, hasta que Bethesda haga un anuncio oficial, los fanáticos aún esperan con cautela.
Conclusión: buenas y malas noticias para los fans de Starfield
Para los fanáticos de Starfield en PS5, la espera parece estar a punto de terminar. Bethesda ha confirmado que el port llegará muy pronto, probablemente en abril de 2026, junto con una actualización significativa del juego. Sin embargo, los usuarios de Nintendo Switch 2 no tienen motivos para celebrar aún, ya que las malas noticias sobre el retraso y la posible cancelación del port para la consola de Nintendo siguen rondando.
El futuro de Starfield en Switch 2 aún está lleno de incertidumbre, y los jugadores tendrán que esperar más detalles oficiales de Bethesda para saber si finalmente podrán explorar este universo espacial en la consola híbrida.