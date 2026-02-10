PlayStation Store renueva sus descuentos: grandes juegos para PS4 y PS5 con rebajas de hasta el 80%

PlayStation renovó su sección de descuentos en la PlayStation Store y vuelve a ofrecer una batería de promociones que abarca tanto a PS4 como a PS5 , con rebajas importantes en títulos muy populares y lanzamientos recientes. La campaña incluye juegos de acción, deportes, RPG y aventuras narrativas, con descuentos que en algunos casos superan el 80%, una oportunidad ideal para ampliar la biblioteca digital sin gastar de más.

Entre los títulos más destacados aparecen franquicias históricas como Mortal Kombat , Spider-Man, The Last of Us y Red Dead Redemption, junto a propuestas más actuales como DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Cyberpunk 2077 y F1 25. Todo el catálogo con rebajas puede consultarse directamente desde la consola o a través del sitio web oficial de PlayStation.

Uno de los grandes atractivos de esta tanda de ofertas es la variedad. En el rubro deportes, sobresalen NBA 2K26, con descuentos de hasta el 67%, EA SPORTS FC 26 con un 60%, F1 25 con rebaja del 60%, y títulos de fútbol americano como Madden NFL 26 y College Football 26, ambos con quitas que alcanzan el 70%.

La acción y la aventura también tienen un lugar central. DRAGON BALL: Sparking! ZERO se puede conseguir con un 50% de descuento, mientras que su edición Ultimate y el pase de temporada también presentan rebajas. A esto se suman Cyberpunk 2077, con un 55%, su expansión Phantom Liberty con un 35%, y Baldur’s Gate 3, que baja un 25%, al igual que sus contenidos descargables.

Otros nombres fuertes que aparecen en promoción son Red Dead Redemption (50%), HELLDIVERS 2 (25%), It Takes Two (80%), Avatar: Frontiers of Pandora en varias ediciones, y Warhammer 40,000: Space Marine 2, con descuentos que van del 40% al 60% según la versión.

Embed - NBA 2K26 Trailer Videojuego

Clásicos, cross-gen y oportunidades imperdibles

Dentro del listado también se destacan propuestas cross-gen y ediciones completas pensadas para quienes todavía alternan entre generaciones. Hogwarts Legacy para PS4 y PS5 aparece con un contundente 85% de descuento, al igual que UFC 5 y STAR WARS Jedi: Survivor en su versión para PS5. El paquete que incluye Jedi: Fallen Order y Survivor alcanza una rebaja del 80%, una de las más altas de la promoción.

Los amantes de la conducción pueden encontrar ofertas interesantes en Forza Horizon 5 (40%), The Crew Motorfest en distintas ediciones con hasta 80%, y Tony Hawk’s Pro Skater, con múltiples packs rebajados entre el 40% y el 50%. También aparecen títulos como Kingdom Come: Deliverance II, Black Myth: Wukong y Indiana Jones y el Gran Círculo, todos con descuentos moderados pero atractivos.

Cómo acceder a las ofertas en PlayStation Store

Para aprovechar estas promociones, solo hay que ingresar a la PlayStation Store desde la consola o desde el sitio web oficial. Dentro de la tienda, basta con dirigirse a la sección “Ofertas” o “Promociones”, donde se agrupan todos los juegos con descuentos vigentes.

Además, la plataforma permite filtrar por plataforma, género o porcentaje de descuento, lo que facilita encontrar rápidamente títulos de interés. Como es habitual, algunas promociones forman parte de eventos temporales, por lo que conviene revisarlas antes de que finalicen. Una nueva oportunidad para conseguir grandes juegos a precios mucho más accesibles y sacarle el máximo provecho a PS4 y PS5.