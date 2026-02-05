Un extraño "Wallet Credits" apareció en la PlayStation Store: la pista que ilusiona a los jugadores de PS5

En el ecosistema de PlayStation , las pistas sueltas suelen encender la misma chispa: ¿se viene algo grande o es solo un cambio de rutina? En las últimas horas, una misteriosa página detectada en la PlayStation Store reavivó la conversación entre usuarios de PlayStation 5 . La filtración apunta a un proyecto con nombre—“ WALLET CREDITS ”— y para muchos no es casual: aparece justo cuando el programa de recompensas PlayStation Stars transita su recta final.

La expectativa es simple y potente: si Sony cerró su esquema anterior, lo lógico sería que esté probando el reemplazo. Pero, por ahora, todo está en el terreno de la especulación.

La comunidad asegura haber encontrado una ficha “misteriosa” que figura como contenido “anunciado”, sin fecha definida y con Sony Interactive Entertainment como responsable. Ese detalle —el publisher y la posibilidad de agregarlo a la lista de deseos en algunas regiones— fue suficiente para disparar hipótesis: desde un nuevo programa de lealtad con créditos para comprar juegos, hasta un sistema tipo cashback por actividad.

En Reddit, donde suelen nacer (y multiplicarse) estas teorías, se compartieron capturas y se discutió si la palabra “Wallet” es una pista directa a beneficios en saldo de tienda.

¿La lectura optimista? Créditos por jugar, completar campañas, desbloquear trofeos o participar de torneos. ¿La lectura cauta? Que sea, simplemente, una app o módulo para cargar y gestionar fondos, canjear gift cards o cupones, sin recompensas reales detrás.

PlayStation Stars se apaga: qué pasó y por qué importa ahora

El contexto es clave: Sony ya confirmó el cierre de PlayStation Stars. En su comunicado oficial explicó que, tras evaluar el programa, decidió poner fin a la versión actual y “explorar nuevas formas” de evolucionar sus esfuerzos de lealtad.

En la práctica, Stars quedó con vida útil limitada: dejó de aceptar nuevos miembros desde el anuncio y los jugadores pudieron seguir ganando puntos y coleccionables hasta el 23 de julio de 2025. Después de esa fecha, se terminan campañas y recompensas nuevas. El apagón total está fechado para el 2 de noviembre de 2026, aunque los puntos vigentes podrían canjearse hasta entonces si no vencen antes.

Por eso “WALLET CREDITS” entusiasma: en un mercado donde los servicios viven de retener usuarios y mover compras dentro de la tienda, un sistema que devuelva crédito (aunque sea poco) puede ser un incentivo real.

¿Sorpresa o simple herramienta? Qué conviene mirar desde ahora

Sin anuncio oficial, lo más prudente es seguir tres señales:

Si PlayStation menciona "wallet credits" en comunicaciones o actualizaciones de tienda.

menciona “ ” en comunicaciones o actualizaciones de tienda. Si aparece en más regiones con detalles concretos.

Si se integra con misiones, campañas o beneficios tipo “recompensa”.

Por ahora, la filtración funciona como tráiler sin video: promete, intriga y divide. Pero deja algo claro: con Stars en salida programada, Sony necesita un próximo movimiento. Y la comunidad de PlayStation 5 ya está lista para celebrarlo… siempre que no sea solo un botón nuevo para cargar saldo.