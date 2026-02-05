Un extraño "Wallet Credits" apareció en la PlayStation Store: la pista que ilusiona a los jugadores de PS5
La misteriosa página no da detalles, pero llega cuando PlayStation Stars se apaga. La comunidad ya imagina créditos y beneficios… pero qué dijo Sony.
En el ecosistema de PlayStation, las pistas sueltas suelen encender la misma chispa: ¿se viene algo grande o es solo un cambio de rutina? En las últimas horas, una misteriosa página detectada en la PlayStation Store reavivó la conversación entre usuarios de PlayStation 5. La filtración apunta a un proyecto con nombre—“ WALLET CREDITS ”— y para muchos no es casual: aparece justo cuando el programa de recompensas PlayStation Stars transita su recta final.
La expectativa es simple y potente: si Sony cerró su esquema anterior, lo lógico sería que esté probando el reemplazo. Pero, por ahora, todo está en el terreno de la especulación.
La pista: una página “WALLET CREDITS” y un silencio que alimenta teorías
La comunidad asegura haber encontrado una ficha “misteriosa” que figura como contenido “anunciado”, sin fecha definida y con Sony Interactive Entertainment como responsable. Ese detalle —el publisher y la posibilidad de agregarlo a la lista de deseos en algunas regiones— fue suficiente para disparar hipótesis: desde un nuevo programa de lealtad con créditos para comprar juegos, hasta un sistema tipo cashback por actividad.
En Reddit, donde suelen nacer (y multiplicarse) estas teorías, se compartieron capturas y se discutió si la palabra “Wallet” es una pista directa a beneficios en saldo de tienda.
¿La lectura optimista? Créditos por jugar, completar campañas, desbloquear trofeos o participar de torneos. ¿La lectura cauta? Que sea, simplemente, una app o módulo para cargar y gestionar fondos, canjear gift cards o cupones, sin recompensas reales detrás.
PlayStation Stars se apaga: qué pasó y por qué importa ahora
El contexto es clave: Sony ya confirmó el cierre de PlayStation Stars. En su comunicado oficial explicó que, tras evaluar el programa, decidió poner fin a la versión actual y “explorar nuevas formas” de evolucionar sus esfuerzos de lealtad.
En la práctica, Stars quedó con vida útil limitada: dejó de aceptar nuevos miembros desde el anuncio y los jugadores pudieron seguir ganando puntos y coleccionables hasta el 23 de julio de 2025. Después de esa fecha, se terminan campañas y recompensas nuevas. El apagón total está fechado para el 2 de noviembre de 2026, aunque los puntos vigentes podrían canjearse hasta entonces si no vencen antes.
Por eso “WALLET CREDITS” entusiasma: en un mercado donde los servicios viven de retener usuarios y mover compras dentro de la tienda, un sistema que devuelva crédito (aunque sea poco) puede ser un incentivo real.
¿Sorpresa o simple herramienta? Qué conviene mirar desde ahora
Sin anuncio oficial, lo más prudente es seguir tres señales:
- Si PlayStation menciona “wallet credits” en comunicaciones o actualizaciones de tienda.
- Si aparece en más regiones con detalles concretos.
- Si se integra con misiones, campañas o beneficios tipo “recompensa”.
Por ahora, la filtración funciona como tráiler sin video: promete, intriga y divide. Pero deja algo claro: con Stars en salida programada, Sony necesita un próximo movimiento. Y la comunidad de PlayStation 5 ya está lista para celebrarlo… siempre que no sea solo un botón nuevo para cargar saldo.