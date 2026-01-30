Febrero de estrenos: PlayStation Plus revela los juegos gratuitos para sus suscriptores

Con la llegada de un nuevo mes, los usuarios de PlayStation ya pueden preparar sus consolas para una tanda de lanzamientos sin costo adicional. El servicio de suscripción premium de Sony, que abarca los planes Essential, Extra y Premium, continúa siendo el pilar fundamental para quienes buscan expandir su biblioteca digital.

Además del acceso al multijugador online y descuentos exclusivos en la tienda oficial, la comunidad de PlayStation Plus recibirá a partir del 3 de febrero cuatro títulos destacados que prometen horas de entretenimiento en PS4 y PS5.

Te Podría Interesar Increíble oferta en Walmart: la PlayStation 5 Slim baja mucho su precio

Retraso PlayStation-Xbox - Interna 1 Boxeo, supervivencia y psicodelia en PlayStation La oferta de este mes está encabezada por Undisputed (PS5), el simulador de boxeo que permite revivir la gloria de leyendas como Muhammad Ali con un realismo sorprendente. Para los amantes de la exploración, PlayStation suma Subnautica: Below Zero, una aventura de supervivencia en un mundo alienígena congelado donde la gestión de recursos es vital para la vida. La lista se completa con Ultros, un título de estilo visual psicodélico y desafíos constantes, y el aclamado Ace Combat 7: Skies Unknown, que lleva la acción de los combates aéreos a un nivel de adrenalina cinematográfico.