Febrero de estrenos: PlayStation Plus revela los juegos gratuitos para sus suscriptores
La plataforma de PlayStation renueva su catálogo mensual con una selección que incluye boxeo realista, supervivencia extrema y combates aéreos de alto nivel.
Con la llegada de un nuevo mes, los usuarios de PlayStation ya pueden preparar sus consolas para una tanda de lanzamientos sin costo adicional. El servicio de suscripción premium de Sony, que abarca los planes Essential, Extra y Premium, continúa siendo el pilar fundamental para quienes buscan expandir su biblioteca digital.
Además del acceso al multijugador online y descuentos exclusivos en la tienda oficial, la comunidad de PlayStation Plus recibirá a partir del 3 de febrero cuatro títulos destacados que prometen horas de entretenimiento en PS4 y PS5.
Boxeo, supervivencia y psicodelia en PlayStation
La oferta de este mes está encabezada por Undisputed (PS5), el simulador de boxeo que permite revivir la gloria de leyendas como Muhammad Ali con un realismo sorprendente. Para los amantes de la exploración, PlayStation suma Subnautica: Below Zero, una aventura de supervivencia en un mundo alienígena congelado donde la gestión de recursos es vital para la vida. La lista se completa con Ultros, un título de estilo visual psicodélico y desafíos constantes, y el aclamado Ace Combat 7: Skies Unknown, que lleva la acción de los combates aéreos a un nivel de adrenalina cinematográfico.
Almacenamiento y flexibilidad para el jugador de PlayStation
Más allá de los juegos del mes, pertenecer al servicio de PlayStation Plus garantiza funciones críticas para la seguridad de los datos, como el almacenamiento en la nube para las partidas guardadas. Esto permite que los jugadores puedan retomar sus historias en cualquier consola sin perder el progreso. Con opciones de pago mensuales, trimestrales o anuales, Sony busca que cada perfil de PlayStation encuentre un plan a medida, asegurando que la transición de un título a otro sea fluida y que el acceso a los beneficios exclusivos esté siempre a un clic de distancia.