Saros celebra su estreno en PlayStation con regalos gratis para jugadores de PS4 y PS5

La llegada de Saros ya se perfila como uno de los movimientos más fuertes del calendario gamer de 2026. El nuevo título de Housemarque, estudio reconocido por su trabajo en Returnal, debutó a finales de abril como exclusivo de PlayStation y rápidamente se instaló entre los lanzamientos más destacados del año. Con una propuesta de acción intensa, elementos roguelike y una puesta visual cargada de misterio, el juego logró captar la atención tanto de la crítica especializada como de los fanáticos.

Para acompañar ese estreno, Sony decidió sumar un gesto para la comunidad. Los jugadores de PS4 y PS5 ya pueden reclamar gratis un conjunto de seis avatares temáticos de Saros , incluso sin haber comprado el juego. Se trata de una recompensa sencilla, pero llamativa, sobre todo en una etapa en la que los avatares de perfil dejaron de ocupar el lugar que tenían años atrás dentro de la PlayStation Store.

El paquete gratuito incluye seis imágenes inspiradas en el universo de Saros . Una de ellas está dedicada a Arjun Devraj, protagonista de la aventura, mientras que las restantes representan a distintos jefes del exclusivo de PlayStation 5 . La particularidad es que el beneficio no está limitado a quienes tengan el juego ni a quienes jueguen en PS5 : también puede reclamarse desde PS4.

La decisión resulta curiosa, ya que Saros no está disponible en PlayStation 4. Aun así, Sony habilitó los avatares para ambas generaciones, lo que permite que más usuarios puedan personalizar su perfil con imágenes del nuevo lanzamiento de Housemarque.

Por ahora, PlayStation no informó una fecha límite para reclamar estas recompensas. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de promociones digitales, lo más conveniente es canjearlas cuanto antes para evitar que desaparezcan sin demasiado aviso.

Playstation Network-PlayStation Store - Interna 2 El exclusivo de Housemarque ya figura entre los lanzamientos mejor recibidos del calendario gamer 2026. Shutterstock

Cómo reclamar los avatares gratuitos de Saros

El proceso para conseguir los avatares es simple. Los jugadores deben ingresar a la PlayStation Store y visitar la página oficial de Saros. Una vez allí, aparece un botón especial con la etiqueta “Invocar al Eclipse”. Al seleccionarlo, la página se transforma y muestra los códigos correspondientes para reclamar el contenido.

Luego, solo queda ingresar el código en la sección “Canjear Código” de la tienda digital de PlayStation. También se puede evitar ese paso intermedio y usar directamente el código según la región correspondiente: BN5Q-7B28-G7ND para Norteamérica; QLD2-2HD4-4NA2 para Europa, Australia y Nueva Zelanda; T23N-MDCL-569D para Asia; ED22-899Q-69JN para Corea del Sur; y HEKJ-925F-XG3M para Japón.

Embed - Saros - Gameplay Reveal Trailer PS5 Games

Uno de los grandes nombres de 2026

Más allá del regalo, el debut de Saros llega en un momento importante para PlayStation. El juego se estrenó el 30 de abril de 2026 y ya figura entre los títulos mejor calificados del año, dentro de un calendario que también tuvo lanzamientos de alto perfil y propuestas independientes con buena recepción.

La comparación con Returnal aparece de forma natural. Housemarque vuelve a apostar por una experiencia de acción exigente, con elementos de bullet hell y una estructura marcada por la tensión constante. Sin embargo, el equipo también buscó que la travesía de Arjun Devraj resultara más accesible, sin resignar profundidad ni desafío.

En ese equilibrio parece estar una de las claves de Saros. El juego conserva el misterio como parte central de su identidad, pero ofrece una historia más clara y una progresión pensada para atraer tanto a los seguidores del estudio como a nuevos jugadores. Con ese impulso inicial y una campaña de regalos que suma visibilidad, el exclusivo de PS5 empieza a construir su lugar entre los nombres fuertes de 2026.