¿Dónde es más barata la PlayStation 5: Chile o Argentina?

Durante los últimos años, Chile se consolidó como uno de los destinos elegidos por muchos argentinos para comprar tecnología, indumentaria, electrodomésticos y otros productos. La diferencia cambiaria, sumada a promociones bancarias y ofertas puntuales de grandes retailers, convirtió al país vecino en una alternativa atractiva para quienes buscan mejores precios. Sin embargo, el escenario cambió y, en algunos casos, la brecha ya no resulta tan amplia como antes. La PlayStation 5 en su versión Slim Digital Edition es un buen ejemplo para analizar si todavía conviene cruzar la cordillera.

La consola de Sony aparece entre los productos más buscados por quienes viajan a Chile. Se trata de un equipo de alto rendimiento, pensado para juegos digitales, con un diseño más compacto que el modelo original y con 1 TB de almacenamiento SSD. Pero, más allá de sus especificaciones, la pregunta central es otra: ¿la diferencia de precio justifica el viaje?

La Sony PlayStation 5 (Slim Edición Digital) conserva buena parte de la potencia de la PlayStation 5 original , pero en un cuerpo más pequeño y liviano. Pesa 2,6 kilos, tiene un volumen reducido y no incluye lector de discos físicos. Esto significa que los juegos deben comprarse y descargarse desde PlayStation Store, aunque existe la posibilidad de sumar por separado una unidad de disco Blu-Ray Ultra HD extraíble.

En términos de rendimiento, la consola cuenta con GPU AMD Radeon RDNA 2 de 10.28 TFLOPS, CPU AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, y 16 GB de memoria GDDR6. También ofrece compatibilidad con resolución 4K a 120 Hz, soporte para 8K, trazado de rayos, audio Tempest 3D AudioTech y las funciones inmersivas del control DualSense, como respuesta háptica y gatillos adaptativos.

La caja incluye la consola, un mando inalámbrico DualSense, SSD de 1 TB, pies de soporte horizontal, cable HDMI, cable de alimentación y cable USB para el control. El soporte vertical, en cambio, se vende por separado.

Walmart-PlayStation 5 Slim - Interna 1 La diferencia frente a Mercado Libre ronda los 170.000 pesos, aunque exige calcular gastos adicionales. Shutterstock

La comparación de precios entre Chile y Argentina

En Chile, la PlayStation 5 Slim Digital figura en Ripley a $549.990 chilenos con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo aparece en Mercado Libre con publicaciones cercanas a $1.050.000.

Para llevar el precio chileno a pesos argentinos, primero hay que convertirlo a dólares. Con una referencia de $887,95 chilenos por dólar, el cálculo es el siguiente: $549.990 CLP dividido 887,95 da como resultado unos US$619,42. Luego, si se toma una cotización de $1.420 argentinos por dólar, el valor final queda en torno a $879.587 argentinos.

La diferencia frente a los precios observados en Mercado Libre ronda los $170.000. Es decir, la consola sigue siendo más barata en Chile, pero la distancia ya no parece tan amplia como en otros momentos. Para algunos compradores, esa brecha puede resultar atractiva. Para otros, puede quedar absorbida por gastos de viaje, impuestos, medios de pago o eventuales costos de garantía.

ps5 Comprar en Chile puede convenir si el viaje ya estaba previsto y hay promociones vigentes. shutterstock

La conveniencia depende de algo más que el precio

La comparación muestra que Chile todavía puede ofrecer un valor menor para la PlayStation 5 Slim Digital, pero la decisión no debería tomarse solo por el número de pizarra. Si el viaje ya estaba previsto, la compra puede tener sentido. En cambio, si el traslado se organiza únicamente para adquirir la consola, la diferencia actual exige hacer cuentas con más cuidado.

También hay que considerar la franquicia aduanera al ingresar a Argentina. Si el monto declarado supera el límite permitido, puede aplicarse un costo adicional que reduzca o elimine parte del ahorro. A eso se suma la posventa: comprar en Argentina suele simplificar cambios, reclamos o gestiones de garantía, mientras que una compra en Chile puede requerir trámites más complejos.

Las promociones también pueden modificar la ecuación. Eventos comerciales, descuentos con tarjetas o rebajas temporales en retailers chilenos pueden ampliar la diferencia. Del mismo modo, una oferta puntual en Mercado Libre o en tiendas argentinas puede acercar aún más los valores.

En definitiva, la PlayStation 5 Slim Digital sigue siendo más barata en Chile según los precios comparados, pero la brecha actual es acotada. Por eso, más que una oportunidad evidente, hoy aparece como una compra conveniente solo si se combinan buen tipo de cambio, promoción concreta y un viaje ya planificado.