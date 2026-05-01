PlayStation Plus prepara un mes de mayo interesante: tres juegos AAA GRATIS para PS4 y PS5

PlayStation Plus volverá a renovar su catálogo mensual en mayo con una selección que combina fútbol, acción desafiante y una de las propuestas independientes más elogiadas de los últimos años. Sony confirmó que los suscriptores de todos los niveles del servicio podrán reclamar tres juegos AAA gratis : EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols desde el martes 5 de mayo. La promoción estará disponible para miembros de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium.

La llegada de estos tres títulos refuerza el atractivo del plan Essential, el nivel más económico del servicio, que cada mes permite sumar videojuegos a la biblioteca digital sin costo adicional. Aunque la suscripción tuvo aumentos y ajustes en los últimos años, PlayStation Plus sigue funcionando como una alternativa interesante para quienes buscan ampliar su colección en PS4 y PS5 sin comprar cada lanzamiento por separado.

Eso sí, como ocurre habitualmente, los juegos no quedan disponibles de manera automática. Los usuarios deberán reclamarlos dentro del período habilitado. Una vez agregados a la biblioteca, podrán descargarlos cuando quieran, siempre que mantengan activa su membresía de PlayStation Plus .

El título más convocante de mayo es EA Sports FC 26, la última entrega de la saga futbolera de Electronic Arts. El juego llega a PS Plus en un momento ideal para los fanáticos del fútbol, con la temporada europea en etapa decisiva y con la Champions League como gran atractivo para recrear partidos desde la consola.

La propuesta mantiene los modos más reconocidos de la franquicia, con Football Ultimate Team, eventos en vivo, torneos, Rivals y Champs. Además, incluye más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y selecciones, más de 120 estadios y más de 35 ligas, según detalló PlayStation en su anuncio oficial. Los suscriptores también recibirán un paquete exclusivo de íconos para EA Sports FC 26 durante el período en que el juego forme parte de los títulos mensuales.

Más allá de las críticas mixtas que suele despertar cada nueva entrega deportiva, su inclusión en PS Plus tiene un peso evidente: es un juego masivo, de alcance global y con una comunidad muy activa.

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Un soulslike oscuro y un metroidvania muy elogiado

El segundo nombre fuerte es Wuchang: Fallen Feathers, disponible para PS5. Se trata de un soulslike de acción con una ambientación oscura, combates exigentes y criaturas monstruosas. La propuesta apunta a quienes buscan una experiencia desafiante, con exploración, jefes imponentes y una puesta visual marcada por la fantasía sombría.

El tercer juego es Nine Sols, que estará disponible para PS4 y PS5. Este metroidvania con elementos soulslike se ganó un lugar entre los títulos independientes más recomendados por su dirección artística, su sistema de combate y su mundo 2D. Es, probablemente, la opción más atractiva para quienes buscan una experiencia menos masiva que EA Sports FC 26, pero con identidad propia y una dificultad bien medida.

La lista de mayo queda conformada por EA Sports FC 26 para PS4 y PS5, Nine Sols para PS4 y PS5, y Wuchang: Fallen Feathers para PS5. Antes del recambio, los usuarios todavía tienen tiempo hasta el lunes 4 de mayo para reclamar los juegos de abril: Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online Fractured Daydream.