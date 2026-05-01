Vivo Y6 5G: el nuevo teléfono de gama económica con una batería récord

Vivo lanzó oficialmente en China su último modelo para el mercado masivo. El Vivo Y6 5G integra una batería de alta capacidad y un procesador eficiente. Este modelo llega para ofrecer una alternativa duradera dentro de la gama económica actual, priorizando la resistencia física y la autonomía energética del usuario.

La marca Vivo amplía su serie Y con este nuevo integrante que comparte componentes con el reciente Y6t. Este dispositivo utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 para gestionar las tareas cotidianas del sistema. El chasis tiene un espesor de 8,39 milímetros y un peso total de 219 gramos. La construcción del equipo posee certificaciones IP68 e IP69 contra el ingreso de agua y polvo.

La pantalla es un panel LCD de 6,57 pulgadas con una resolución de 1.570 por 720 píxeles. Este componente alcanza un brillo máximo de 1.200 nits y ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz para mayor fluidez visual. En cuanto a la memoria, existen variantes con 8 GB o 12 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno llega hasta los 256 GB, aunque la empresa decidió no incluir una ranura para tarjetas de memoria adicionales.

El apartado fotográfico de este dispositivo de gama económica presenta una configuración sencilla. La parte trasera aloja un sensor principal de 50 megapíxeles para capturas generales. Para las videollamadas y autorretratos, el frente dispone de una lente de 8 megapíxeles. El equipo corre sobre el sistema operativo OriginOS 6, basado en Android 16. Por el momento, no existen precisiones sobre el tiempo de soporte que recibirá el software en el futuro.

Un teléfono con autonomía para varios días

El punto más destacado de este producto de Vivo es su batería de 7.200 mAh. Esta capacidad supera ampliamente el promedio de los dispositivos actuales del mercado móvil. La unidad admite una carga por cable de 44 W para recuperar la energía de forma constante. Además, el equipo incluye un sensor de huellas dactilares en el lateral del marco y un emisor de infrarrojos para controlar otros aparatos electrónicos del hogar.

Vivo Y6 5G 1 Vivo Y6 5G: el panel LCD del equipo ofrece una frecuencia de 120 Hz para una navegación fluida entre aplicaciones. Vivo

El precio inicial en el mercado chino se sitúa en los 1.799 yuanes para el modelo base (aproximadamente 366.284 pesos argentinos). Las versiones con mayor capacidad de memoria alcanzan los 322 dólares. Por ahora, la marca no comunicó planes para la comercialización internacional de este teléfono. Los compradores locales ya pueden adquirirlo en las tiendas oficiales en colores plata, dorado y negro.

Este lanzamiento de gama económica busca captar a los usuarios que necesitan un equipo resistente a la intemperie. La inclusión de protección IP69 permite que el teléfono soporte chorros de agua a alta presión y temperatura. Es una característica poco habitual en este segmento de precios.