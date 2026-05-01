Sony Xperia 1 VIII: filtraciones confirman un cambio de diseño y mejoras en la batería

Los primeros renders del Sony Xperia 1 VIII confirman un cambio estético en la parte trasera del dispositivo de Sony para el año 2026. Esta filtración de origen industrial muestra que la empresa japonesa planea abandonar su tradicional tira vertical de lentes para adoptar un nuevo módulo de estilo cuadrado.

Este giro en la apariencia del equipo termina con seis años de continuidad estética en la línea principal de la marca. Los archivos basados en diseños asistidos por computadora (CAD) indican que Sony mantiene su apuesta por la simetría frontal. El dispositivo conserva los bordes superior e inferior para alojar la cámara frontal y los altavoces estéreo, evitando así el uso de perforaciones o recortes en el panel. El sistema operativo Android gestionará una pantalla plana de 6,5 pulgadas que ofrece una superficie de visualización continua.

El aspecto más llamativo del informe técnico es la desaparición de la icónica franja vertical. En su lugar, el fabricante presenta una isla cuadrada que contiene tres sensores principales. Este nuevo diseño recuerda a soluciones aplicadas por otros fabricantes del mercado, pero mantiene la sobriedad característica de los productos nipones. Los analistas sugieren que este cambio obedece a la necesidad de espacio para componentes internos más voluminosos.

Sony Xperia 1 Sony Xperia 1 VIII: primeros renders del teléfono. MyMobiles, OnLeaks

El hardware fotográfico es el principal beneficiario de esta modificación. Los datos actuales mencionan un sistema triple con sensores de 48 megapíxeles. Esta mejora técnica requiere una disposición física diferente para optimizar el paso de luz y la ubicación de los cristales. Además, el equipo mantiene el lector de huellas dactilares en el lateral del chasis, una decisión que los usuarios de la marca suelen valorar por su comodidad y velocidad de respuesta.

Especificaciones técnicas del nuevo teléfono con Android

Las dimensiones físicas del dispositivo también presentan variaciones importantes respecto al modelo anterior. El cuerpo alcanza una altura de 161,9 milímetros y una anchura de 74,4 milímetros. El espesor total del equipo sube hasta los 8,58 milímetros, mientras que la versión previa medía 8,2 milímetros. Este crecimiento en el grosor permite la inclusión de una batería con mayor capacidad o la instalación de lentes con mayor profundidad de campo.

Sony Xperia 2jpg

La integración de la última versión de Android asegura que el terminal aproveche al máximo el procesador de última generación que Sony elija para su lanzamiento. El cronograma de la empresa indica que el anuncio oficial ocurrirá durante el mes de mayo de 2026. La salida a la venta en los mercados internacionales está prevista para junio de ese mismo año. Con este modelo, Sony intenta recuperar terreno en el sector premium mediante una propuesta que prioriza la calidad de imagen y la autonomía. El Sony Xperia 1 VIII se perfila como una evolución refinada que no cede ante las modas de diseño que sacrifican la simetría del frente.