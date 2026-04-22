Sony activará una nueva exigencia en PlayStation y afectará a quienes usen funciones online

La vida online dentro de los videojuegos dejó de ser un simple complemento hace tiempo. Hoy, para millones de usuarios, jugar también implica hablar con otros, armar grupos, compartir partidas y sostener una vida social digital dentro de la consola. En ese contexto, PlayStation prepara un cambio importante en la función online . Sony comenzará a exigir verificación de edad para mantener activas determinadas funciones de comunicación dentro de su ecosistema.

La medida busca, según la propia compañía, ofrecer “experiencias seguras y adecuadas a la edad” y reforzar el control sobre lo que ocurre en los espacios de interacción entre jugadores.

La medida no afectará juegos, trofeos ni tienda, pero sí las funciones sociales online de PlayStation.

El cambio no apunta al corazón de la experiencia de juego, sino al costado social de la plataforma. De acuerdo con el correo reportado por Insider Gaming y replicado por otros medios, quienes no completen la verificación de edad podrán seguir jugando, accediendo a sus trofeos y entrando a la tienda digital, pero perderán acceso a las funciones de comunicación hasta cumplir con el requisito. Es decir, el golpe cae sobre herramientas como los mensajes y el chat, que son justamente las más sensibles en materia de convivencia y seguridad. Gamespot también señaló que Sony planea aplicar esta exigencia más adelante en el año , aunque sin dar todavía un calendario detallado para todos los mercados.

Cuándo entra en vigor

Por ahora, la fecha más concreta aparece en la documentación oficial publicada por PlayStation para Reino Unido e Irlanda. Allí, Sony informa que la verificación de edad será obligatoria “más adelante en 2026” para cuentas adultas que quieran acceder a ciertas funciones, y recomienda hacer el trámite cuando se solicite para evitar interrupciones. Esa misma página aclara que, si el usuario no verifica su edad, podrá seguir jugando, pero las funciones de comunicación no estarán disponibles hasta completar el proceso.

A nivel global, en cambio, la situación todavía no tiene un cronograma oficial público igual de preciso. Lo que trascendió hasta ahora surge de correos enviados a usuarios y de reportes periodísticos que sostienen que la iniciativa se implementará en distintos mercados antes de que termine 2026.

play Quienes no validen su edad podrán jugar, pero perderán acceso al chat y mensajes. PlayStation

Un cambio que va más allá de PlayStation

La decisión de Sony no aparece aislada. En los últimos meses, distintas plataformas empezaron a reforzar controles de edad y filtros de acceso ante la presión regulatoria y el foco creciente sobre la protección de menores en entornos digitales. En el caso de PlayStation, la jugada marca un giro concreto: mantener intacta la posibilidad de jugar, pero poner más barreras en las áreas donde el contacto entre usuarios puede convertirse en un problema.

Para los jugadores, el mensaje es claro. La consola seguirá funcionando como siempre en lo esencial, pero la comunicación online empezará a depender de una validación que Sony considera clave para ordenar el ecosistema y hacerlo más seguro.