Ya podés jugar gratis en PlayStation uno de los mejores juegos del 2026

El 2026 promete ser un año inolvidable para los aficionados a los juegos , y aunque la llegada de GTA 6 acapara toda la atención, otros títulos buscan hacerse un lugar. Uno de ellos es Onimusha: Way of the Sword , la esperada vuelta de la saga de samuráis de Capcom, que ya se puede probar gratis en PlayStation , Xbox Series X/S, Steam y Epic Games antes de su lanzamiento oficial.

Tras años de ausencia, Capcom ha decidido traer de vuelta la franquicia con una propuesta ambiciosa y de alto presupuesto, ofreciendo combates espectaculares y un mundo visualmente impresionante. La demo gratuita permite a los jugadores anticipar lo que podría ser uno de los títulos más destacados del año … si GTA 6 no se adelanta a todo.

Desde 2006 no había una entrega completamente nueva y triple A de Onimusha. La trilogía original cerró su ciclo con Onimusha: Dawn of Dreams, y aunque intentos posteriores como remasterizaciones o spinoffs mantuvieron viva la marca, nunca lograron recuperar la emoción de los primeros juegos.

Con Way of the Sword, Capcom ha vuelto a apostar fuerte, creando un juego que mezcla acción intensa, combates estratégicos y una narrativa profunda. La franquicia, que en los últimos años había visto su presencia reducida a remasterizaciones y hasta máquinas de tragaperras en Japón, vuelve a escena con fuerza, aprovechando la experiencia acumulada de la compañía para recrear escenarios y combates de gran nivel.

Onimusha3 Explorá el Japón antiguo, enfrentá demonios y jefes, y dominá la espada del protagonista. CapCom

Demo gratis: combates y exploración en Japón antiguo

La demo gratis ya está disponible en PlayStation, Xbox Series X/S y PC (Steam y Epic Games Store). Aunque Capcom aclaró que la versión para PC no refleja completamente la calidad final, ofrece una probada del estilo de juego, los combates contra demonios y jefes, y la acción que caracteriza a la saga.

Los jugadores recorrerán el templo Kiyomizu-dera de Kioto, un escenario recreado con gran realismo y detalle, sumergiéndolos en el Japón antiguo. El combate se centra en la espada del protagonista y el guantelete que absorbe las almas de los enemigos derrotados, recargando vida y energía. Además, podrán enfrentarse a rivales como Sasaki Ganyru, poniendo a prueba reflejos y estrategia sin perder la identidad única de Onimusha.

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Quienes prueben la demo recibirán un talismán Kubi-Akari que podrán trasladar al juego final. Pero más allá de los incentivos, la demo sirve para anticipar uno de los títulos que, junto a GTA 6, podría marcar la pauta de 2026. Con gráficos mejorados, combates refinados y escenarios impresionantes, Onimusha: Way of the Sword promete devolverle a los samuráis su lugar en la cima del género de acción.