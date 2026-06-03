PlayStation presentó FlexStrike su nuevo control inalámbrico: cuándo llegará a la Argentina y a qué precio

PlayStation finalmente reveló los detalles de uno de sus accesorios más esperados: el FlexStrike , su primer control inalámbrico especialmente diseñado para juegos de pelea, antes conocido como Project Defiant. Este fight stick está pensado para PS5 y PC , ofreciendo latencia ultrabaja, botones de calidad y funciones personalizables , ideal para disfrutar de títulos como MARVEL Tkon: Fighting Souls y para quienes participan en torneos competitivos.

El control inalámbrico FlexStrike se caracteriza por su diseño minimalista y portátil. Incluye una funda especial que facilita transportarlo a torneos y eventos, mientras que su batería recargable asegura largas sesiones de juego sin interrupciones. La palanca principal es personalizable y los botones ofrecen una respuesta rápida y precisa, pensada para jugadores de nivel competitivo.

Gracias a PS Link, el control ofrece una conexión inalámbrica versátil, que permite usarlo en PS5 sin desconectar otros dispositivos, como un DualSense o auriculares. Todo esto convierte al FlexStrike en un accesorio imprescindible para fanáticos de los juegos de pelea que buscan calidad y rendimiento en cada partida.

La preventa del control comenzará el 12 de junio en la tienda online de PlayStation y minoristas seleccionados, con fecha de lanzamiento oficial el 6 de agosto. Su precio recomendado será de $199.99 USD, aunque la distribución inicial será limitada a Estados Unidos, Europa y Japón.

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Monitor y bocinas inalámbricas completan la línea de accesorios

Junto con el FlexStrike, PlayStation también presentó otros accesorios pensados para mejorar la experiencia de juego:

Monitor para gaming de 27 pulgadas : Compatible con VRR, hasta 120Hz en consolas y 240Hz en PC, con base para cargar el DualSense. Su preventa inicia el 5 de junio y llegará a las manos de los jugadores el 27 de agosto, solo en Estados Unidos y Japón, a un precio de $349.99 USD.

Pulse Elevate : Primeras bocinas inalámbricas de PlayStation, con tecnología de los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, prometiendo audio de alta calidad. Llegarán a finales de año en colores blanco y negro, aunque aún no hay precio confirmado ni fecha exacta.

playStation Preventa FlexStrike inicia 12 de junio, lanzamiento oficial 6 de agosto, disponibilidad inicial limitada a EE.UU., Europa, Japón. PlayStation

Disponibilidad en Argentina

Si bien el FlexStrike aún no tiene una fecha oficial de lanzamiento en Argentina, el accesorio ya figura en la web oficial de PlayStation, lo que indica que eventualmente podría estar disponible a través de distribuidores locales o tiendas especializadas. Hasta el momento, Sony no ha confirmado cuándo ni cómo se podrá adquirir en el país. Por ahora, los fanáticos argentinos deberán esperar a que se anuncien los detalles oficiales de distribución regional.