Adiós a PlayStation 4 y Xbox One: uno de los battle royale más populares dejará de funcionar en estas consolas

Después de años de mantenerse como una de las experiencias multijugador más populares del mercado, Call of Duty : Warzone se prepara para cerrar un capítulo importante de su historia. Activision confirmó que dejará de dar soporte al battle royale en PlayStation 4 y Xbox One antes de que termine el año, una decisión que marcará el final definitivo de la presencia del juego en las consolas de pasada generación.

La medida llega en paralelo al anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto para la primavera en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC. Con esta nueva entrega como eje de su estrategia, la compañía busca concentrar recursos en las plataformas más actuales y dejar atrás el hardware lanzado hace más de una década.

Los jugadores de Call of Dutty deberán migrar a nuevas consolas para seguir disfrutando del battle royale.

La despedida de Warzone en PlayStation 4 y Xbox One no será inmediata . Activision diseñó una hoja de ruta que comenzará el próximo 4 de junio, fecha en la que el juego dejará de estar disponible para descarga en las tiendas digitales de ambas consolas.

Poco después, el 25 de junio, también desaparecerá de la tienda interna de PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, quienes ya tengan el título asociado a su cuenta podrán seguir instalándolo y jugando normalmente durante varios meses más.

El cierre definitivo llegará hacia finales de año, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva temporada vinculada a Modern Warfare 4. A partir de ese momento, Warzone dejará de funcionar en las consolas de anterior generación y la única forma de continuar jugando será hacerlo desde una plataforma más moderna.

La decisión no sorprende dentro de la industria. Cada vez más desarrolladoras están abandonando el soporte para hardware antiguo con el objetivo de aprovechar mejor las capacidades técnicas de las nuevas consolas, especialmente en juegos online que requieren actualizaciones permanentes y una infraestructura cada vez más exigente.

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El problema para los jugadores: actualizarse será más caro

Si bien el anuncio responde a cuestiones técnicas y estratégicas, también coloca a millones de jugadores frente a una realidad incómoda: para seguir disfrutando de Warzone deberán dar el salto a una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S.

El inconveniente es que esta transición llega en un contexto de aumento de precios para las consolas de nueva generación. Microsoft ya había aplicado subas en Estados Unidos debido al incremento de costos en componentes tecnológicos y chips. La Xbox Series S aumentó 20 dólares en sus diferentes versiones, mientras que la Xbox Series X registró incrementos de hasta 70 dólares en algunos modelos.

Call of duty warzone Warzone desaparecerá progresivamente de tiendas digitales antes de su cierre definitivo en 2026. Activision

El futuro de Call of Duty mira hacia adelante

Para Activision, la decisión representa un paso lógico dentro de la evolución de la franquicia. Concentrar el desarrollo en equipos más potentes permitirá ofrecer mejores gráficos, tiempos de carga más rápidos y experiencias online más ambiciosas.

Sin embargo, para muchos jugadores que aún permanecen en PlayStation 4 o Xbox One, el anuncio tiene sabor a despedida. Después de acompañar durante años la explosión del battle royale y convertirse en la puerta de entrada al universo Call of Duty para millones de usuarios, estas consolas comenzarán a quedar definitivamente fuera del campo de batalla.