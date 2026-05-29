PlayStation Plus sorprende con más de 40 juegos gratis, incluidos ganadores al GOTY y aclamados indies

Sony vuelve a poner la mira en los jugadores con su promoción Days of Play , ofreciendo a los suscriptores de PlayStation Plus Premium (Deluxe) la oportunidad de probar más de 40 juegos gratis . Desde juegos independientes muy aclamados hasta premiados del año pasado, la oferta refuerza la posición de PlayStation Plus como uno de los servicios más completos del mercado, a pesar de los constantes aumentos de precio.

La promoción de PlayStation Plus tiene una fecha de caducidad: los títulos estarán disponibles desde el miércoles 27 de mayo hasta el 10 de junio de 2026.

Los jugadores de PS4 y PS5 con una suscripción activa en el nivel Deluxe pueden disfrutar de demos de más de 40 títulos, incluyendo algunos de los juegos más celebrados de los últimos años . Las demostraciones, de duración limitada, permiten a los usuarios probar desde 30 minutos hasta 3 horas de juego , suficiente para familiarizarse con las mecánicas y la narrativa de cada proyecto.

Entre las novedades más destacadas se encuentra Clair Obscur: Expedition 33, ganador del GOTY en The Game Awards 2025, que ofrece dos horas de juego a quienes deseen explorar su historia y jugabilidad. También se suma Balatro, un indie aclamado con una calificación de casi 90 en Metacritic, junto con otros títulos de renombre como Hades, Baby Step, Cult of the Lamb y Tunic, reforzando el enfoque de la promoción en juegos independientes y AA.

Además, la comunidad descubrió demos como 1000xRESIST, Absolum, Animal Well, Besiege, Cairn, Demonschool, Dreams of Another, Fishbowl, Forever Skies, Hell Is Us, Inscryption, Lumines Arise, Kena: Bridge of Spirits, Satisfactory, Sea of Stars, Sektori, Temtem, The Alters y Unbeatable, entre otros. Esta variedad garantiza que haya algo para cada tipo de jugador, desde shooters trepidantes hasta plataformas y experiencias narrativas.

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Cómo acceder a la promoción

Para participar, los jugadores deben contar con una suscripción activa en PlayStation Plus Deluxe y descargar los demos desde la PS Store. La promoción tiene una fecha de caducidad: los títulos estarán disponibles desde el miércoles 27 de mayo hasta el 10 de junio de 2026.

Sony actualiza regularmente su librería de demos, pero esta semana la apuesta se ha intensificado con la inclusión de títulos premiados y altamente valorados por la comunidad. La promoción Days of Play no solo ofrece demos, sino que también trae regalos adicionales, como créditos para la PS Store, meses gratis de suscripción y otros incentivos que complementan la experiencia de los jugadores.

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Una estrategia que mantiene vigente a PS Plus

Con esta iniciativa, Sony reafirma la utilidad y atractivo de PlayStation Plus, especialmente en su nivel Premium, que combina beneficios de demos, acceso anticipado a juegos y contenido exclusivo. Aunque algunos usuarios critican los aumentos de precio, la promoción Days of Play demuestra que el servicio sigue siendo un aliado importante para quienes buscan explorar nuevos títulos y experimentar con indies y títulos premiados sin comprometer su presupuesto.

En definitiva, los próximos días se presentan como una oportunidad única para los fanáticos de PlayStation: más de 40 juegos gratis, horas de entretenimiento garantizado y la posibilidad de descubrir joyas ocultas en la librería de PlayStation Plus. Solo queda darse prisa antes de que la promoción llegue a su fin el 10 de junio.