Los cinco juegos anunciados para PlayStation 4 y Xbox One que jamás vieron la luz

Con el lanzamiento de la actual generación de consolas por parte de PlayStation y Xbox muchos títulos quedaron a la deriva. Fue inevitable mirar hacia atrás y repasar sus aciertos… y también sus deudas pendientes. Porque, más allá de las grandes obras que marcaron una época, hubo videojuegos que se anunciaron con enormes expectativas, tráilers espectaculares y promesas de “next-gen”, pero que jamás se lanzaron en PlayStation 4 y Xbox One. Algunos aún respiran en silencio, otros parecen haber quedado atrapados en un limbo eterno.

Los grandes ausentes de una generación que prometía más La lista arranca fuerte con Deep Down, el proyecto de Capcom presentado en el PlayStation Meeting de 2013, el mismo evento donde Sony mostró por primera vez la PlayStation 4. El tráiler dejó boquiabiertos a propios y ajenos: efectos gráficos deslumbrantes, animaciones realistas y una ambientación medieval oscura que parecía anticipar un nuevo estándar visual para la consola. Años después, se reveló que la historia ocurriría en 2094 y que el juego involucraría viajes en el tiempo a través de ciertos objetos. Desde entonces, reinó el silencio. Recién en 2019, Yoshinori Ono aseguró que Capcom “aún no se había rendido”, aunque nunca más hubo novedades concretas.

Embed - Deep Down (Working Title) PS4 Trailer Otro caso emblemático es The Avatar Project, anunciado por Ubisoft en 2017 como una adaptación del universo cinematográfico de James Cameron. A cargo del equipo de The Division, el título fue presentado con un tráiler cinemático que despertó expectativas, pero desde entonces casi no se supo nada. En 2020, uno de sus desarrolladores confirmó que seguía en producción, aunque afirmó que “no podía hablar del proyecto”. Un silencio demasiado prolongado para un juego con un nombre tan pesado.

La historia de Dead Island 2 es, directamente, una telenovela. Revelado en 2014 para PlayStation 4, Xbox One y PC, pasó por múltiples estudios: Yager Developments, Sumo Digital, THQ Nordic y finalmente Dambuster Studio. Cambios de rumbo, retrasos y filtraciones de gameplay mantuvieron viva la esperanza, pero la realidad es que el juego nunca se lanzó. El lado positivo es que, en el camino, Techland produjo Dying Light, uno de los mejores survival horror de la generación.

Embed - Dead Island 2 – 4k Cinematic Title Opening Sequence Beyond Good and Evil 2 y The Elder Scrolls VI: dos título que no llegaron a PS4 y Xbox One Uno de los proyectos más dolorosos para los fans es Beyond Good and Evil 2. La secuela del mítico juego de Michel Ancel atravesó tres generaciones de consolas, anuncios fallidos y reinicios creativos. Su revelación más ambiciosa llegó en 2017, con un tráiler cinemático que prometía un universo masivo, personajes carismáticos y una escala nunca vista. En 2020, Ancel se retiró de la industria, pero Ubisoft aseguró que el desarrollo continuaría. Aun así, todo indica que el título difícilmente llegue a PlayStation 4 o Xbox One.