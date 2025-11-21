Roblox: preocupación por el grooming en el juego más popular de los niños y adolescentes

El crecimiento de Roblox volvió a poner sobre la mesa las fallas de seguridad en los entornos digitales usados por chicos y adolescentes. Con 111 millones de jugadores diarios y un 40% de usuarios menores de 13 años, especialistas advierten que la plataforma se transformó en un espacio donde el grooming encuentra terreno fértil para operar, según datos de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad de Quilmes.

La socióloga y periodista Fabiana Solano explicó que definir Roblox solo como un juego es “quedarse corto”, porque funciona como un territorio digital donde se crean identidades y vínculos entre usuarios que muchas veces no tienen edad verificada. “Decir que es un juego lo limita. Yo diría que es una experiencia digital donde se generan mundos y relaciones, sin control real sobre quién está del otro lado”.

Entre los riesgos más marcados dentro de este tipo de videojuegos aparece el grooming , una de las principales preocupaciones de especialistas en seguridad digital. Solano advirtió que los adultos pueden ocultar su edad y buscar contacto directo con menores mediante chats privados o intercambios dentro de la economía interna de Roblox . En Argentina ya hubo casos judicializados, como el de un hombre de Río Negro detenido por pedir fotos íntimas a un niño a cambio de Robux, la moneda virtual de la plataforma.

Muchos contactos comienzan en Roblox y luego se trasladan a otros entornos, como WhatsApp o Discord. “Es una plataforma donde los usuarios mayoritarios son menores que recién empiezan a descubrir el mundo digital. No comprenden los riesgos ni la diferencia entre lo íntimo y lo público”, señalaron desde la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad de Quilmes.

Roblox, una de las plataformas más usadas por menores, atraviesa cuestionamientos por fallas de seguridad y falta de controles efectivos.

Más allá del grooming, especialistas remarcan que Roblox también está asociado a problemas de ansiedad y conductas adictivas. La plataforma de videojuegos ofrece estímulos constantes y desafíos que dificultan que los chicos puedan desconectarse. "Vemos que les cuesta mucho dejar el juego, sienten ansiedad al apagar la consola".

Solano, por su parte, planteó que el mayor problema es la distancia entre adultos y entornos digitales. “Los padres tienden a dos reacciones extremas: la negación o la prohibición. Pero la salida está en la educación y el acompañamiento”, afirmó. También remarcó que “los territorios digitales son tan reales como los físicos” y que es necesario enseñar a transitarlos con cuidado.

La especialista subrayó que el grooming requiere aislamiento del menor y suele comenzar con mensajes privados que buscan generar confianza, manipulación y secreto. En Argentina, el delito está contemplado en la Ley 27.590, con penas que van de 6 meses a 4 años.

Un problema global que va más allá de Argentina

Roblox enfrenta cuestionamientos en varios países. En Estados Unidos, la plataforma fue demandada por el caso de un adolescente víctima de grooming. En España se investiga el manejo de datos de menores y en Turquía fue directamente prohibida por considerar que allí se exponía a los chicos a contenido inapropiado.

La compañía afirma que está implementando nuevas medidas de seguridad, como herramientas para detectar conversaciones entre adultos y menores y elevar la edad mínima para experiencias restringidas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la clave está en el entorno cercano: más diálogo entre familias, escuelas y la comunidad.