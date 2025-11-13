Estos son los mejores 3 teléfonos para poder jugar Roblox

Elegir un teléfono accesible que rinda bien con juegos como Roblox puede ser un desafío. Aunque el popular título no exige especificaciones de gama alta, sí necesita un hardware equilibrado para evitar cortes o demoras. En ese sentido, tres modelos destacan por su buena relación entre precio, potencia y autonomía.

El Redmi Note 11 de Xiaomi se mantiene como una de las opciones más elegidas dentro de la gama media-baja por su rendimiento estable y autonomía sólida.

Cuenta con un procesador Snapdragon 680, pensado para ofrecer fluidez en juegos casuales como Roblox, sin sobrecalentarse ni consumir demasiada batería.

El Xiaomi Redmi Note 11 rinde bien con juegos como Roblox gracias a su procesador Snapdragon 680 y pantalla AMOLED fluida.

Su pantalla AMOLED de 90 Hz brinda buena nitidez y respuesta táctil, algo importante para los jugadores más chicos. Además, integra 4 GB de RAM y una batería de 5000 mAh, que permite varias horas de juego o uso cotidiano sin necesidad de cargar.

El equipo ronda los 568 mil pesos en Argentina, dependiendo de la versión y el comercio, y mantiene un diseño liviano y resistente.

Motorola Moto G31, pantalla OLED y buena autonomía

Otra opción interesante es el Motorola Moto G31, que combina una pantalla OLED de 6.4 pulgadas con una calidad de imagen muy superior a la de otros modelos de su rango. Su procesador MediaTek Helio G85 permite jugar sin trabas y mantener buen rendimiento en tareas diarias como redes sociales o streaming.

El Moto G31 también incluye 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento (ampliables con microSD) y una batería de 5000 mAh. Su diseño es liviano y cómodo para manos pequeñas, por lo que resulta ideal como primer smartphone para adolescentes o niños. El precio disponible en Mercado Libre ronda los $510,000 pesos.

image moto g31: gama media accesible. Motorola

"Para quienes buscan un teléfono económico que cumpla bien en juegos y multimedia, el Moto G31 sigue siendo una gran alternativa", señalan desde el sitio especializado GSMArena.

Samsung Galaxy A24, el sucesor mejorado del A13

El Samsung Galaxy A24 es el reemplazo directo del popular A13, pero con mejoras clave. Su pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz ofrece una experiencia mucho más fluida, mientras que el procesador Helio G99 asegura un salto de potencia importante frente al Exynos 850 del modelo anterior.

Está disponible con 4 GB o 6 GB de RAM y mantiene la batería de 5000 mAh, ahora con carga rápida de 25 W, ideal para largas sesiones de juego.

image El Samsung Galaxy A24 mejora todo lo que el A13 no lograba: pantalla, potencia y carga rápida. Samsung

Su rendimiento es más que suficiente para Roblox, además de garantizar un desempeño estable en redes y videos.

Cualquiera de estos tres teléfonos —Xiaomi Redmi Note 11, Motorola Moto G31 o Samsung Galaxy A24— ofrece el equilibrio necesario entre rendimiento, batería y precio para que los más chicos jueguen Roblox sin interrupciones.