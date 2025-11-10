Este Motorola arrasa en ventas en Argentina y es ideal como primer teléfono para adolescentes

El Motorola Moto G24, el más vendido en Mercado Libre, suma pantalla grande, cámaras para redes y batería de 5000 mAh; con RAM Boost y 35% OFF hoy.

Cámara principal de 50 MP con Night Vision y batería de 5000 mAh: fotos listas para redes y hasta dos días de uso.

Los especialistas aconsejan esperar hasta los 16 años para que un menor tenga su primer celular para adolescentes. Aun así, la realidad corre más rápido: el informe “El dilema digital: La infancia en una encrucijada” de Qustodio marca una edad promedio de acceso de 12 años. Ante ese escenario, las familias buscan un equipo confiable, útil para estudiar y crear contenido, y con precio accesible. En ese cruce aparece el Motorola Moto G24, hoy con 35% OFF en Mercado Libre Argentina: precio anterior $399.990, precio actual $259.990, con la opción de 6 cuotas de $61.214.

moto Moto G24 con 35% OFF en Mercado Libre: de $399.990 a $259.990, con opción de 6 cuotas de $61.214. Motorola Un Motorola con diseño simple y con buena presencia El Moto G24 apunta a la estética sobria y al uso diario. El acabado mate en la tapa trasera se siente firme y evita marcas. El módulo de cámara suma protección perimetral, un detalle que aporta tranquilidad en la mochila escolar o la cartera. La marca define su propuesta como una “belleza de alta definición”, una pista clara de su foco: una pantalla amplia pensada para videos, clases por videollamada y scroll infinito en redes. Para un usuario adolescente, esa combinación de tamaño, nitidez y construcción sólida facilita tareas, juegos y consumo de contenido sin complicaciones.

moto2 Diseño sobrio con tapa mate y módulo de cámara protegido; pantalla amplia pensada para clases, videos y redes. Motorola Rendimiento y RAM Boost: más fluidez para clases y juegos En el corazón, un procesador de ocho núcleos trabaja con 4 GB de RAM y el sistema RAM Boost, que añade 4 GB extra de memoria virtual cuando hace falta. ¿Qué significa en la práctica? Menos cierres de apps, cambios ágiles entre el aula virtual, el chat de grupo y el editor de video. La función viene habilitada por defecto y se gestiona en Configurar > Sistema > Rendimiento > Optimización de RAM. El teléfono toma parte del almacenamiento para reforzar la memoria y sostener la fluidez en juegos y aplicaciones de edición ligera.

Este enfoque resulta clave para un primer equipo: no se trata de perseguir récords, sino de asegurar estabilidad y respuesta. El Moto G24 cumple con ese objetivo y reduce la frustración típica de los dispositivos de entrada.

moto3 Rendimiento estable: 4 GB + RAM Boost de 4 GB para alternar entre aula virtual, chat y edición sin trabas. Motorola Cámaras para redes y batería para dos días tranquilos La cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel capta más luz y mejora el detalle. El modo Night Vision resuelve escenas con poca iluminación, con tonos más claros y contornos definidos. El retoque facial en la cámara frontal ajusta piel y rasgos de forma sutil, listo para stories o reels sin pasos extra. Para los curiosos, la cámara macro descubre texturas y objetos pequeños; el desenfoque artístico aporta ese toque “pro” que realza retratos y planos cercanos. No compite con gamas altas, pero logra fotos listas para publicar, que es lo que la audiencia joven pide.