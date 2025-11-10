Este Motorola arrasa en ventas en Argentina y es ideal como primer teléfono para adolescentes
El Motorola Moto G24, el más vendido en Mercado Libre, suma pantalla grande, cámaras para redes y batería de 5000 mAh; con RAM Boost y 35% OFF hoy.
Los especialistas aconsejan esperar hasta los 16 años para que un menor tenga su primer celular para adolescentes. Aun así, la realidad corre más rápido: el informe “El dilema digital: La infancia en una encrucijada” de Qustodio marca una edad promedio de acceso de 12 años. Ante ese escenario, las familias buscan un equipo confiable, útil para estudiar y crear contenido, y con precio accesible. En ese cruce aparece el Motorola Moto G24, hoy con 35% OFF en Mercado Libre Argentina: precio anterior $399.990, precio actual $259.990, con la opción de 6 cuotas de $61.214.
Un Motorola con diseño simple y con buena presencia
El Moto G24 apunta a la estética sobria y al uso diario. El acabado mate en la tapa trasera se siente firme y evita marcas. El módulo de cámara suma protección perimetral, un detalle que aporta tranquilidad en la mochila escolar o la cartera. La marca define su propuesta como una “belleza de alta definición”, una pista clara de su foco: una pantalla amplia pensada para videos, clases por videollamada y scroll infinito en redes. Para un usuario adolescente, esa combinación de tamaño, nitidez y construcción sólida facilita tareas, juegos y consumo de contenido sin complicaciones.
Rendimiento y RAM Boost: más fluidez para clases y juegos
En el corazón, un procesador de ocho núcleos trabaja con 4 GB de RAM y el sistema RAM Boost, que añade 4 GB extra de memoria virtual cuando hace falta. ¿Qué significa en la práctica? Menos cierres de apps, cambios ágiles entre el aula virtual, el chat de grupo y el editor de video. La función viene habilitada por defecto y se gestiona en Configurar > Sistema > Rendimiento > Optimización de RAM. El teléfono toma parte del almacenamiento para reforzar la memoria y sostener la fluidez en juegos y aplicaciones de edición ligera.
Este enfoque resulta clave para un primer equipo: no se trata de perseguir récords, sino de asegurar estabilidad y respuesta. El Moto G24 cumple con ese objetivo y reduce la frustración típica de los dispositivos de entrada.
Cámaras para redes y batería para dos días tranquilos
La cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel capta más luz y mejora el detalle. El modo Night Vision resuelve escenas con poca iluminación, con tonos más claros y contornos definidos. El retoque facial en la cámara frontal ajusta piel y rasgos de forma sutil, listo para stories o reels sin pasos extra. Para los curiosos, la cámara macro descubre texturas y objetos pequeños; el desenfoque artístico aporta ese toque “pro” que realza retratos y planos cercanos. No compite con gamas altas, pero logra fotos listas para publicar, que es lo que la audiencia joven pide.
El otro pilar es la batería de 5000 mAh, con autonomía de hasta 40 horas según uso. Traducción: un día y medio largo entre clases, música, mapas, videos y mensajería. Menos tiempo pegado al cargador y más libertad fuera de casa.
El Motorola Moto G24 reúne los casilleros que importan para un primer smartphone: pantalla grande, cámaras pensadas para redes, rendimiento estable con RAM Boost y batería generosa. Con la rebaja a $259.990 y la opción en 6 cuotas en Mercado Libre Argentina, se ubica como una compra sensata para familias que buscan equilibrio entre precio y experiencia. Antes de confirmar, conviene revisar condiciones del vendedor, garantía y costos financieros de las cuotas, ya que pueden variar con el medio de pago. Para adolescentes que estudian, juegan y crean contenido cada día, este Motorola ofrece lo necesario sin vueltas.