Sorpresa en Mercado Libre: este Motorola premium cae por debajo de los $600.000

En un mercado de celulares cada vez más competitivo, algunos modelos logran destacarse por su equilibrio entre diseño, potencia y funciones. Ese es el caso del Moto Edge 60 Fusion , un dispositivo lanzado a finales de 2025 por Motorola que apunta al segmento de gama media-alta con características que buscan acercarse a los equipos premium.

El teléfono volvió a ganar protagonismo en los últimos días debido a una promoción disponible en Mercado Libre , donde se puede encontrar a un valor considerablemente menor al de su lanzamiento. Pero más allá del precio, el equipo destaca por un conjunto de especificaciones que lo convierten en una opción sólida para el uso diario.

Uno de los puntos más atractivos del Moto Edge 60 Fusion es su diseño . El dispositivo incorpora una pantalla pOLED curva de 6,67 pulgadas, con resolución 1.5K (2712 x 1220 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que permite disfrutar de imágenes más fluidas tanto al navegar como al consumir contenido multimedia.

Además, el panel cuenta con protección Gorilla Glass 7i, una característica que aporta mayor resistencia frente a golpes o rayones. A esto se suma una construcción delgada y un peso de 178 gramos, que lo hacen cómodo para el uso prolongado.

El smartphone también ofrece certificación IP68/IP69, lo que garantiza protección contra polvo y agua. Este tipo de resistencia suele encontrarse en modelos más costosos, por lo que suma puntos dentro de su segmento.

motorola-edge-60-fusion-colors Con Dimensity 7300, 8GB RAM y 256GB, rinde fluido en apps y juegos moderados siempre. Motorola

Rendimiento equilibrado y cámaras versátiles

En el interior del equipo se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 7300, fabricado con tecnología de 4 nanómetros. Este chip está pensado para ofrecer un rendimiento estable en tareas cotidianas, desde navegación y redes sociales hasta videojuegos moderados.

El dispositivo se complementa con 8 GB de memoria RAM LPDDR4x y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración que permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin inconvenientes y almacenar una gran cantidad de fotos, videos y archivos.

En el apartado fotográfico, el Moto Edge 60 Fusion de Motorola incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y apertura f/1.88. A esto se suma un sensor gran angular y macro de 13 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados, pensado para capturar paisajes o fotografías grupales.

La cámara frontal, por su parte, alcanza los 32 megapíxeles, lo que promete buenos resultados en selfies y videollamadas.

motorola 60 fusion3 Batería 5200 mAh y carga 68W; hoy $559.999, 44% menos, en 6 cuotas mensuales fijas. Motorola

Batería, software y la oferta que lo vuelve atractivo

El equipo integra una batería de 5200 mAh, una capacidad que apunta a ofrecer autonomía suficiente para toda una jornada de uso. Además, es compatible con carga rápida TurboPower de 68 W, con el cargador incluido en la caja.

En materia de software, el dispositivo llega con Android 15, acompañado por funciones basadas en inteligencia artificial dentro de la experiencia Moto AI. En conectividad tampoco se queda atrás: incluye 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC y puerto USB-C.

Con este conjunto de características, el Moto Edge 60 Fusion se presenta como un teléfono equilibrado para quienes buscan buen rendimiento, diseño moderno y una pantalla de calidad.

En cuanto al precio, actualmente puede encontrarse en Mercado Libre por $559.999, cuando anteriormente rondaba los $999.999. Esto representa un descuento cercano al 44%, una rebaja considerable dentro del mercado argentino de smartphones. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $131.133, lo que facilita el acceso a un dispositivo de gama media-alta sin realizar un desembolso total inmediato.