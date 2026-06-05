Motorola Edge 70: lujo ultrafino con un descuento sorprendente en Mercado Libre

Motorola continúa sorprendiendo en el mercado de smartphones de alta gama con el Edge 70 , un dispositivo que combina diseño elegante, rendimiento sólido y tecnología de vanguardia. Apenas seis meses después de su lanzamiento , el equipo se posiciona en Mercado Libre como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un smartphone premium completo y moderno ya que cuenta con un 26% de descuento en la tienda digital.

El Edge 70 se distingue por su perfil ultrafino de solo 5,99 mm y un peso de 159 gramos, colocándose entre los smartphones más livianos de su categoría. Su chasis de aluminio aeronáutico, protegido con Gorilla Glass 7i y certificado con estándares militares MIL-STD 810H, asegura resistencia ante caídas y golpes. Además, cuenta con certificación IP68/IP69, que lo protege contra polvo, agua a alta presión y derrames accidentales.

Su pantalla pOLED Super HD de 6,67 pulgadas ofrece resolución de 2712 x 1220 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4500 nits. Los colores, validados por Pantone™, garantizan una experiencia visual vibrante y precisa, ideal para contenido multimedia y videojuegos.

Rendimiento, cámaras y batería

En el rendimiento, el Motorola Edge 70 incorpora Snapdragon 7 Gen 4 y 512 GB de almacenamiento UFS, asegurando fluidez en multitarea, juegos y aplicaciones exigentes.

El apartado fotográfico sobresale con un sistema triple trasero de 50 MP, que combina cámara principal, ultra gran angular con 120° y macro, y un sensor asistido por inteligencia artificial. La cámara frontal de 50 MP permite selfies y videos en 4K, con tecnología Quad Pixel que mejora la luminosidad y el detalle.

La batería de 4800 mAh de silicio-carbono ofrece autonomía para todo el día y soporta carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W, asegurando que el teléfono esté siempre listo sin depender de largas recargas.

Motorola Edge 70 Fusion-Procesador - Interna 2 Batería de 4800 mAh con carga rápida y inalámbrica asegura autonomía durante todo el día fácilmente. Motorola

Software y conectividad de última generación

El Edge 70 viene con Android 16 y herramientas exclusivas de Moto AI, que permiten transcribir conversaciones, generar resúmenes y aprovechar funciones como Google Circle to Search. En conectividad, soporta 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y Dual SIM (Nano SIM + eSIM), cubriendo todas las necesidades de comunicación actuales.

Con su diseño ultrafino, cámaras de alta calidad, batería duradera y rendimiento sólido, el Motorola Edge 70 se consolida como una opción premium altamente recomendable. Y ahora, gracias a su precio en Mercado Libre de $1.027.299 con 26% de descuento, más la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $231.125, resulta aún más tentador para quienes buscan tecnología de punta sin comprometer el presupuesto.