Motorola Edge 70: lujo ultrafino con un descuento sorprendente en Mercado Libre
El Motorola Edge 70 se ofrece con 26% de descuento en Mercado Libre: diseño premium, cámara 50 MP y batería de carga rápida
Motorola continúa sorprendiendo en el mercado de smartphones de alta gama con el Edge 70, un dispositivo que combina diseño elegante, rendimiento sólido y tecnología de vanguardia. Apenas seis meses después de su lanzamiento, el equipo se posiciona en Mercado Libre como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un smartphone premium completo y moderno ya que cuenta con un 26% de descuento en la tienda digital.
Diseño y pantalla: elegancia ultrafina en Motorola
El Edge 70 se distingue por su perfil ultrafino de solo 5,99 mm y un peso de 159 gramos, colocándose entre los smartphones más livianos de su categoría. Su chasis de aluminio aeronáutico, protegido con Gorilla Glass 7i y certificado con estándares militares MIL-STD 810H, asegura resistencia ante caídas y golpes. Además, cuenta con certificación IP68/IP69, que lo protege contra polvo, agua a alta presión y derrames accidentales.
Su pantalla pOLED Super HD de 6,67 pulgadas ofrece resolución de 2712 x 1220 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4500 nits. Los colores, validados por Pantone™, garantizan una experiencia visual vibrante y precisa, ideal para contenido multimedia y videojuegos.
Rendimiento, cámaras y batería
En el rendimiento, el Motorola Edge 70 incorpora Snapdragon 7 Gen 4 y 512 GB de almacenamiento UFS, asegurando fluidez en multitarea, juegos y aplicaciones exigentes.
El apartado fotográfico sobresale con un sistema triple trasero de 50 MP, que combina cámara principal, ultra gran angular con 120° y macro, y un sensor asistido por inteligencia artificial. La cámara frontal de 50 MP permite selfies y videos en 4K, con tecnología Quad Pixel que mejora la luminosidad y el detalle.
La batería de 4800 mAh de silicio-carbono ofrece autonomía para todo el día y soporta carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W, asegurando que el teléfono esté siempre listo sin depender de largas recargas.
Software y conectividad de última generación
El Edge 70 viene con Android 16 y herramientas exclusivas de Moto AI, que permiten transcribir conversaciones, generar resúmenes y aprovechar funciones como Google Circle to Search. En conectividad, soporta 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y Dual SIM (Nano SIM + eSIM), cubriendo todas las necesidades de comunicación actuales.
Con su diseño ultrafino, cámaras de alta calidad, batería duradera y rendimiento sólido, el Motorola Edge 70 se consolida como una opción premium altamente recomendable. Y ahora, gracias a su precio en Mercado Libre de $1.027.299 con 26% de descuento, más la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $231.125, resulta aún más tentador para quienes buscan tecnología de punta sin comprometer el presupuesto.