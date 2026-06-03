Locura Mundial 2026: Samsung rebaja su Smart TV de 65 pulgadas un 54% en Mercado Libre

A nada del Mundial 2026 , Samsung aprovecha la expectativa de los fanáticos del fútbol y del entretenimiento en casa. La compañía presentó en Mercado Libre una promoción que llama la atención: el Smart TV Samsung 65U8000F de 65 pulgadas UHD promete llevar la experiencia visual a otro nivel, combinando tecnología, tamaño y funcionalidad. La oferta rebaja $1.351.000, lo que convierte a este televisor en una opción irresistible para quienes buscan calidad y precio en un solo producto.

El Samsung 65U8000F ofrece una pantalla LED de 65 pulgadas con resolución 4K que convierte cualquier sala en un cine. La tecnología HDR resalta colores y contrastes, permitiendo disfrutar de películas, series o transmisiones deportivas con detalles nítidos y colores vibrantes. Cada escena se ve más realista, lo que hace que la experiencia audiovisual sea mucho más inmersiva.

Este televisor funciona con el sistema operativo Tizen, que integra aplicaciones de streaming como YouTube, entre otras. Los usuarios pueden navegar fácilmente por sus contenidos favoritos y acceder a nuevas plataformas sin complicaciones. Además, incluye asistentes de voz como Bixby, que facilitan la navegación, la búsqueda de programas y el control del televisor sin necesidad de usar el control remoto.

Conectividad y diseño pensados para cualquier hogar

En términos de conectividad, el Samsung 65U8000F se adapta a diferentes necesidades: posee tres puertos HDMI y tres puertos USB, lo que permite conectar consolas, memorias externas o reproductores multimedia de manera simultánea. Su sistema de montaje VESA facilita la instalación en paredes, optimizando el espacio disponible y ofreciendo un diseño elegante que se integra a cualquier habitación.

Con Bluetooth y Wi-Fi integrados, los usuarios pueden sincronizar auriculares, barras de sonido o altavoces inalámbricos, ampliando la experiencia multimedia. Los compradores destacan su calidad de imagen, facilidad de uso y confiabilidad del sistema operativo.

ChatGPT Image 27 abr 2026, 04_23_27 p.m. Sistema Tizen, aplicaciones de streaming y asistente Bixby permiten navegar y controlar el televisor fácilmente. Imagen generada por la IA

Una oferta que no se puede ignorar

El Samsung 65U8000F se convirtió en un televisor ideal para quienes buscan calidad, funcionalidad y entretenimiento completo en un solo producto. La promoción de Mercado Libre lo hace aún más atractivo: el precio original de $2.499.999 se redujo a $1.148.999, con la opción de pagar en 6 cuotas de $258.505, lo que representa un 54% de descuento. Esta oportunidad permite acceder a un producto premium y disfrutar del Mundial 2026 con la mejor calidad de imagen y sonido en el hogar.