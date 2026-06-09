Motorola presenta sus nuevas dos tablets de gama alta y apuntan al trabajo

La famosa compañía Motorola expande de forma oficial su ecosistema de dispositivos en Argentina mediante el lanzamiento de sus nuevas tablets moto pad 60 pro y moto pad 60 neo. Estas propuestas tecnológicas combinan pantallas de excelente resolución con herramientas avanzadas para transformar la experiencia digital de los usuarios locales.

Ambos terminales buscan acompañar a los consumidores tanto en sus actividades académicas y profesionales como en los momentos dedicados al ocio. La incorporación de sistemas de audio inmersivo , compatibilidad con el lápiz óptico moto pen pro y funciones de inteligencia artificial facilita la toma de notas en simultáneo. Además, los equipos garantizan un rendimiento óptimo para videojuegos pesados, streaming de películas y edición multimedia.

La joya de este lanzamiento es la moto pad 60 pro, un dispositivo de gama alta que destaca por su generosa pantalla de 12,7 pulgadas con resolución 3K y una espectacular tasa de refresco de 144 Hz, siendo ideal para el trabajo exigente. En su interior corre el procesador MediaTek Dimensity 8300, un componente fabricado en un proceso de 4 nanómetros que equilibra la potencia extrema con la eficiencia energética del equipo.

Gracias a sus 12 GB de memoria RAM y sus 256 GB de almacenamiento interno, expandibles mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB, este modelo ejecuta con fluidez múltiples tareas en simultáneo. Su configuración técnica incluye cámaras de 13 y 8 megapíxeles, junto a una enorme batería de 10.200 mAh compatible con una carga rápida de 68 vatios. Este terminal llega al comercio local vestido en el sofisticado color PANTONE Seafoam Green.

Tablets-Motorola - Interna 2 La versión pro ofrece prestaciones de gama alta para el trabajo corporativo. Motorola

Moto pad 60 neo: conectividad 5G y versatilidad portátil

Por otro lado, la variante moto pad 60 neo ofrece una alternativa sumamente competitiva enfocada en la movilidad constante. Este modelo porta un panel de 11 pulgadas con resolución 2.5K y una tasa de actualización fluida de 90 Hz. La velocidad del sistema responde al procesador MediaTek D6300 5G, un chip que proporciona un funcionamiento muy ágil para aplicaciones educativas, navegación web y plataformas de entretenimiento multimedia.

Esta unidad viene configurada con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de espacio interno, expandible mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB. El apartado energético depende de una batería de 7040 mAh con carga rápida de 20 vatios. Su diseño estilizado adopta el llamativo tono PANTONE Malibu Blue, ofreciendo conectividad de última generación para operar sin depender exclusivamente de redes Wi-Fi hogareñas.

Tablets-Motorola - Interna 3 El ecosistema inteligente de Motorola facilita la conexión simultánea entre pantallas. Motorola

Herramientas inteligentes en las nuevas tablets de Motorola

La verdadera innovación de estas nuevas tablets de Motorola radica en la integración profunda de software avanzado para optimizar el trabajo remoto. Mediante la función Smart Connect, los usuarios vinculan sus teléfonos, pantallas portátiles y computadoras de escritorio para transferir archivos pesados o extender el escritorio visual de manera sumamente fluida.

Además, las computadoras de mano añaden la herramienta Circle to Search desarrollada junto a Google. Esta opción permite buscar o traducir cualquier fragmento de texto directamente desde el panel sin necesidad de abandonar la aplicación en curso. Con solo mantener presionada la barra de navegación, el sistema resuelve traducciones instantáneas de páginas web o videos en segundos.

Tablets-Motorola - Interna 4 Las nuevas tablets incorporan herramientas de inteligencia artificial avanzadas. Motorola

Precios y disponibilidad en el mercado de Argentina

El desembarco de estas opciones de gama alta sacude la competencia comercial en el país. El modelo moto pad 60 pro ingresa al mercado con un valor inicial de $1.499.999 pesos. En contraposición, la alternativa moto pad 60 neo se consigue a partir de los $749.999 pesos. Ambos productos ya se encuentran disponibles en la tienda oficial en línea motorola.com.ar, locales Flagship y puntos de venta oficiales de la marca, con opciones de financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés.