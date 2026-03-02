El Motorola Razr 60 cayó por debajo del millón: se agita todo Mercado Libre con esta gran oferta
Con pantalla pOLED de 6,9”, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, este Motorola aparece en Mercado Libre con 32% OFF.
Marzo arrancó con una jugada fuerte para Motorola en Mercado Libre: el Razr 60 se metió en el radar como uno de los teléfonos más tentadores del momento, no solo por el formato “flip” sino por el combo de diseño, pantallas y un hardware que apunta a la gama alta sin perder practicidad. En un mercado donde los plegables todavía se sienten aspiracionales, el Razr 60 busca correrse del lugar de “capricho” y acercarse al de “compra posible” para quien quiere un equipo distinto, compacto y con identidad.
Un flip de Motorola compacto con resistencia real para el día a día
El Razr 60 sostiene la idea que hizo famosa a la línea: un teléfono plegable que entra fácil en el bolsillo y, abierto, se comporta como un smartphone completo. Con 188,4 gramos, mantiene un perfil liviano y delgado, y suma un detalle que pesa en la vida cotidiana: certificación IP48, un plus frente a salpicaduras y exposición accidental al agua, algo que en plegables no siempre está garantizado.
Te Podría Interesar
A eso se le suma la bisagra, uno de los puntos sensibles en cualquier modelo con pantalla flexible. Motorola remarca una bisagra reforzada, clave para transmitir confianza en el uso diario: abrir y cerrar el equipo muchas veces al día tiene que sentirse sólido, estable y sin “crujidos” raros con el paso del tiempo.
Pantallas, potencia y cámaras: lo mejor está en la experiencia cerrada
- En pantalla, el Razr 60 viene con una pOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución FHD+ (2640 x 1080) y 120 Hz. Traducido: desplazamiento fluido, buena respuesta en redes, navegación y video, y una experiencia premium en el uso continuo.
- La pantalla externa también juega fuerte: una pOLED LTPS de 3,63 pulgadas a 120 Hz que no queda como adorno. Sirve para ver notificaciones, contestar mensajes, controlar música, revisar información rápida y usar funciones sin abrir el teléfono, que es justamente el sentido práctico de un flip.
- En rendimiento, incorpora el MediaTek Dimensity 7400X (hasta 2,6 GHz) acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Es una combinación pensada para multitarea, apps exigentes y mucho espacio sin depender de limpieza constante.
- En fotografía, trae un módulo trasero con principal de 50,3 MP (f/1.79) con OIS y un gran angular/macro de 13 MP (120°). La cámara frontal es de 32 MP. La presencia de estabilización óptica ayuda en escenas con poca luz o movimiento, que suelen ser el talón de Aquiles de muchos equipos cuando cae el sol.
- La batería de este Motorola es de 4500 mAh, con carga rápida de 33W y carga inalámbrica. En conectividad y sistema, suma Android 15, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y USB-C, además de huella lateral y desbloqueo facial.
Precio del Motorola Razr 60 en Mercado Libre
Ya en el tramo final aparece el dato que termina de explicar el ruido alrededor de este lanzamiento en Mercado Libre: el Motorola Razr 60 figura con precio anterior de $1.399.999 y un precio actual de $939.999, lo que implica un 32% de descuento. Además, se puede pagar en hasta 6 cuotas de $220.116, un formato que también empuja a que el plegable deje de ser una rareza y empiece a competir en serio dentro del consumo masivo.