El Motorola Razr 60 cayó por debajo del millón: se agita todo Mercado Libre con esta gran oferta

Con pantalla pOLED de 6,9”, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, este Motorola aparece en Mercado Libre con 32% OFF.

Marzo arrancó con una jugada fuerte para Motorola en Mercado Libre: el Razr 60 se metió en el radar como uno de los teléfonos más tentadores del momento, no solo por el formato “flip” sino por el combo de diseño, pantallas y un hardware que apunta a la gama alta sin perder practicidad. En un mercado donde los plegables todavía se sienten aspiracionales, el Razr 60 busca correrse del lugar de “capricho” y acercarse al de “compra posible” para quien quiere un equipo distinto, compacto y con identidad.

motorola 60 razr El Motorola Razr 60 sostiene la idea que hizo famosa a la línea: un teléfono plegable que entra fácil en el bolsillo. Motorola Un flip de Motorola compacto con resistencia real para el día a día El Razr 60 sostiene la idea que hizo famosa a la línea: un teléfono plegable que entra fácil en el bolsillo y, abierto, se comporta como un smartphone completo. Con 188,4 gramos, mantiene un perfil liviano y delgado, y suma un detalle que pesa en la vida cotidiana: certificación IP48, un plus frente a salpicaduras y exposición accidental al agua, algo que en plegables no siempre está garantizado.

A eso se le suma la bisagra, uno de los puntos sensibles en cualquier modelo con pantalla flexible. Motorola remarca una bisagra reforzada, clave para transmitir confianza en el uso diario: abrir y cerrar el equipo muchas veces al día tiene que sentirse sólido, estable y sin “crujidos” raros con el paso del tiempo.