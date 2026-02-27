El nuevo Huawei Pura 80 Pro con $800.000 de descuento, solo en Mercado Libre

Con un descuento del 32% el Huawei Pura 80 Pro se convierte en la oportunidad ideal para quienes buscan un smartphone premium.

Con un descuento del 32% el Huawei Pura 80 Pro se convierte en la oportunidad ideal para quienes buscan un smartphone premium.

Huawei sigue apostando por su gama alta con el Pura 80 Pro, un dispositivo que destaca en el mercado por su excelente rendimiento y características avanzadas. En esta oportunidad, el dispositivo llega con una oferta exclusiva en Mercado Libre que reduce su precio en más de $800.000, lo que lo convierte en una opción altamente atractiva para los usuarios que buscan un smartphone de nivel profesional a un precio más accesible.

Huawei Pura 80 El Huawei Pura 80 destaca por su diseño de bordes planos y una terminación mate que se siente muy bien a la mano. Imagen generada con IA Un Huawei con rendimiento, fotografía y diseño premium El Huawei Pura 80 Pro se distingue por su potente sistema de cámaras y su rendimiento excepcional. Equipado con el procesador Kirin 9020 de 12 núcleos y 12 GB de RAM, el dispositivo ofrece una experiencia fluida en tareas exigentes, desde juegos hasta la multitarea más intensa. Su pantalla OLED LTPO de 6.8 pulgadas, con resolución QHD+ de 2848 x 1276 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, proporciona una visualización vibrante y nítida, ideal para consumir contenido multimedia en alta calidad. Además, con un brillo máximo de 3,000 nits, la visibilidad en exteriores es óptima, sin importar las condiciones de luz.

En cuanto a la fotografía, el Huawei Pura 80 Pro brilla con su sistema de triple cámara trasera. La cámara principal de 50 MP con tecnología de Ultra Iluminación, el teleobjetivo macro de 48 MP y el ultra gran angular de 40 MP, aseguran imágenes de alta calidad, incluso en condiciones de baja luz. La apertura variable de su lente principal también contribuye a obtener fotos claras y detalladas. La cámara frontal de 13 MP, con enfoque automático, no se queda atrás y proporciona excelentes selfies y videollamadas.

Huawei pura 80 El Huawei Pura 80 Pro se distingue por su potente sistema de cámaras y su rendimiento excepcional. Huawei Autonomía, conectividad y un precio inceíble La batería de 5,170 mAh del Pura 80 Pro ofrece una autonomía impresionante y es compatible con carga rápida de 100W por cable y 80W de carga inalámbrica, permitiendo una carga completa en pocos minutos. En términos de conectividad, el dispositivo cuenta con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC y USB-C 3.1, lo que garantiza una experiencia de conexión rápida y estable.

Aunque este Huawei incluye los servicios de Google de manera nativa, la empresa ofrece alternativas como AppGallery y Petal Search, lo que permite acceder a aplicaciones populares de manera eficiente.