Sony confirmó los juegos gratis de PlayStation Plus para marzo con una gran sorpresa

Sony ya confirmó los juegos mensuales que llegarán gratis para suscriptores en marzo de 2026, reforzando el atractivo de PlayStation Plus con una selección que combina deportes, acción, simulación y rol online. Entre los títulos más destacados del mes aparecen el simulador de golf PGA Tour 2K25, el aclamado RPG de caza Monster Hunter Rise, la secuela de gestión y exploración Slime Rancher 2 y la experiencia online masiva The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road. Todos estarán disponibles por tiempo limitado el en sitio oficial de PlayStation para quienes mantengan activa su suscripción.

Además del catálogo jugable, Sony suma un beneficio adicional: un mes gratuito de Discord Nitro para miembros de los niveles Essential y Extra, que permite perfiles personalizados, transmisión en alta definición, emojis animados y mejoras para servidores, ampliando la integración social del ecosistemaPlayStation.

Embed - PGA Tour 2K25 - Official Gameplay Trailer Deportes, acción y mundos abiertos para todos los perfiles La selección de marzo apuesta por la variedad. PGA Tour 2K25 ofrece una simulación de golf con licencias oficiales de torneos como el PGA Championship o el U.S. Open, permitiendo crear golfistas personalizados y competir online en rankings o partidas casuales. Es la propuesta deportiva del mes, con enfoque realista y multijugador competitivo.

En el terreno de la acción cooperativa, Monster Hunter Rise invita a convertirse en cazador en un mundo inspirado en el folclore japonés. Con 14 tipos de armas y progresión basada en materiales obtenidos de criaturas, el título mantiene su esencia de combate táctico y juego en equipo, uno de los pilares de la saga de Capcom.

Por su parte, Slime Rancher 2 ofrece un contraste total: una experiencia colorida y relajada donde la exploración y la gestión de recursos dominan la jugabilidad. La historia sigue a Beatrix LeBeau en Rainbow Island, con nuevas criaturas, misterios tecnológicos y construcción de bases, consolidando su perfil de aventura accesible para todo público. Embed Rol online y expansión del universo Elder Scrolls El componente MMO del mes lo aporta The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, que reúne capítulos y regiones del universo de Tamriel ambientadas siglos antes de Skyrim. La colección permite explorar zonas como Morrowind u Oblivion, completar misiones principales y participar en combates PvE o PvP, ya sea en solitario o cooperativo. Para nuevos jugadores, representa una puerta de entrada completa al MMO de Bethesda; para veteranos, suma contenido narrativo y regiones adicionales.

La llegada de estos títulos se produce en un contexto complejo para la industria. En paralelo al anuncio del catálogo, Sony confirmó el cierre de Bluepoint Games, estudio adquirido en 2021 y reconocido por remakes como Demon’s Souls y Shadow of the Colossus. Según la compañía, la decisión responde a la revisión interna del negocio frente al aumento de costos de desarrollo y cambios en el mercado.

Embed Un mes sólido para PlayStation Plus Con propuestas que cubren simulación deportiva, acción cooperativa, gestión y rol online, el lineup de marzo refuerza la estrategia de PlayStation Plus de ofrecer variedad de géneros y experiencias. La inclusión del beneficio de Discord Nitro, además, apunta a fortalecer la dimensión social del gaming en consola.